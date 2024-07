Open de Saint-Denis Réunion de Badminton : un niveau international

Dimanche 7 juillet 2024, les finales de l'Open de Saint-Denis Réunion 2024 se sont déroulées au gymnase de Champ Fleuri. Après 4 jours intenses de compétition, et des demi-finales haletantes la veille, place aux finales dans chaque catégorie avec la très attendue double hommes remportée par une paire française.

Au programme de ces finales : des joueurs de France, d’Inde, du Japon et d’Allemagne pour toutes les catégories comprenant le double mixte, le simple dames et hommes, le double dames et le double hommes.

Les échanges étaient longs avec de beaux coups et style. En double mixte, les paires étaient tous deux de France. Julien Maio er Lea Palermo, l’ont emporté en deux sets sur William Villeger& Flavie Vallet.

En finale simple dames, c’est Tasnim Mir qui a remporté la finale face à Rakshita Sree Santosh Ramraj.

Pour le simple hommes, un autre joueur d’Inde Tharun Mannepalli a remporté son deuxième tournoi consécutif après l’Open du Kazakhstan 2024. Il s’est battu contre Yudai Okimoto du Japon, qui accusait une baisse de forme.

En double dames, les Japonaises ont gagné facilement contre les Allemandes. Au final Kaho Osawa et Mai Tanabe ont gagné assez facilement contre les Allemande Julia Meyer & Leona MichalskI, pourtant très motivées. Mais cela n’aura pas suffi.

Dernier match du tournoi, le duo français Julien Maio & William Villeger contre les Indiens, Prakash Raj & Gouse Shaik. Les Français soutenus par des supporters acquis à leur cause, donnaient des ailes à Julien & William qui l’emportèrent en deux sets.

Un tournoi couronné de succès qui fait la fierté de Christophe Chenut et son équipe d’organisation entourés de tous leurs bénévoles, joueurs, arbitres, supporters . rendez vous l’an prochain pour une quatrième édition.

Photos Pierre Marchal/Anakaopress :