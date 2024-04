Multiplication des cas de choléra à Mayotte : « Demande de transparence et de réaction »

Le député mahorais Mansour Kamardine demande transparence et réaction après l’augmentation des cas de choléra importés des Comores et d’Afrique continentale à Mayotte.

Le communiqué :

Après l’augmentation des cas de choléra importés des Comores et d’Afrique continentale à Mayotte ces derniers jours et les premiers cas de choléra transmis directement à Mayotte, il y a urgence mettre en place le « rideau de fer en mer » promis par le gouvernement.

Les conditions sanitaires – notamment en raison du nombre de personnes vivant dans des bidonvilles, du nombre de jeunes enfants et des restrictions d’accès à l’eau potable sur l’ensemble du territoire – risquent d’entraîner une épidémie de cette maladie mortelle.

C’est pourquoi nous demandons qu’un point public et précis de la situation épidémique soit effectué et qu’une information publique et précise soit communiquée sur la date d’effectivité du « rideau de fer en mer » supposé rendre hermétique l’accès clandestin par mer à Mayotte, car tous les jours, depuis les annonces gouvernementales, des kwassas accostent sur le littoral du 101ème département.