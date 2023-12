Météo : Atmosphère chaude et instable ce mardi

Situation générale

Vigilance jaune Fortes pluies/Orages sur les zones : EST / NORD / SUD-EST en cours de matinée et dans l’après midi.

Vent de secteur Nord dominant dans une atmosphère chaude et instable.

Prévisions pour le mardi 19 décembre

Au lever du jour des nuages tutoient les côtes allant du Port à Sainte Rose en passant par saint Denis avec quelques rares averses. Au fil des heures ces averses se montrent un peu plus significatives et intéressent plus franchement ces régions. Les nuages rentrent progressivement dans les cirques de Mafate et Salazie ainsi que dans les Plaines de l’Est. Rapidement des averses localement modérées peuvent prendre un caractère orageux sur l’Est, le Nord et le Sud-Est de l’île. Ce temps dégradé se généralise l’après-midi. En effet, les nuages deviennent également menaçants sur la moitié Sud avec des averses sur Cilaos, la région du Volcan et du Tampon. La prudence prés des ravines est de mise.

L’amélioration va se faire désirer et le ciel va rester menaçant une bonne partie de l’après-midi. Des éclaircies plus franches se font par l’ouest de l’île en fin de journée.

Le vent reste modéré du côté du Port et le long de la route des laves avec des rafales entre 40 et 50km/h.

Les brises prédominent ailleurs.

La mer est peu agitée à agitée avec une petite houle de Sud-Sud-Ouest voisine de 1 mètre 50.