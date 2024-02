Météo à La Réunion : Des vigilances en cours

Prévisions météo

Les averses deviennent à nouveau plus fréquentes et localement soutenues à partir de la mi journée à l’Est d’une ligne Saint-Denis Saint-Joseph en passant par le cirque de Salazie et la Plaine des Palmistes. Un coup de tonnerre n’est pas exclu dans la région du Volcan. L’ouest et le Sud-Ouest de l’île devraient rester à l’écart des plus fortes averses même si quelques pluies peuvent se produire à mi pentes au cours de l’après-midi.

Les régions situées à l’Est d’une ligne Saint-Denis Saint-Joseph conservent des conditions humides en première partie de nuit avec des averses parfois soutenues voir ponctuellement orageuses dans la région du volcan. Ces averses se raréfient et perdent graduellement en intensité en seconde partie de nuit. Ailleurs le temps est plus clément, avec un ciel nocturne laissant souvent entrevoir les étoiles, notamment les régions les plus à l’Ouest.