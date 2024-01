Météo à La Réunion : À quand le retour du beau temps ?

La Réunion a connu plusieurs semaines de météo pluvieuse à cause du passage de deux systèmes dépressionnaires. Les Réunionnais peuvent se réjouir de bientôt pouvoir sortir de ce tunnel sombre et venteux.

Météo France annonce un retour progressif du beau temps dans les prochains jours. La journée de vendredi devrait encore être pluvieuse même si des premières éclaircies feront leur apparition plutôt sur le Nord-Est et l’Ouest. Les dernières pluies liées au passage de la tempête Candice devraient concerner le Sud-Est de l’île encore samedi matin.

Le temps devrait redevenir plus calme dans la journée, en début de week-end, avec des températures de 32°C sur le littoral et de 20°C au Volcan et au Maïdo. Le vent va commencer à faiblir, mais la houle sera toujours importante, à plus de trois mètres.

La journée de dimanche devrait être encore plus calme, malgré des averses sur les Hauteurs du Nord et de l’Est dans l’après-midi. Mais les températures seront de saison, le vent faible et la houle en cours d’amortissement.