Mayotte : La préfecture met en garde sur les dangers liés à l’utilisation des produits cosmétiques « Multani Mati »

Le communiqué de la préfecture :

Le service concurrence, consommation et répression des fraudes de la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Mayotte, a réalisé des contrôles sur les produits, Multani Mati (ci-dessous), qui concluent à leur non-conformité. En effet, ces produits sont néfastes pour la santé en raison de la présence de métaux lourds (plomb, nickel, baryum, cobalt et zirconium) qui sont des substances dont la présence est interdite dans les produits cosmétiques mis sur le marché de l’Union Européenne.

Pourtant, ces produits sont achetés par la population locale pensant que cette argile est faite d’agents nettoyants naturels qui « apaise et adoucit la peau ». Au contraire, les métaux lourds présents dans la pâte peuvent produire des irritations cutanées, des allergies, voire des effets toxiques à long terme.

Les autorités alertent les consommateurs sur les dangers qui impliquent l’application de ces produits et les invitent à ne pas les utiliser.