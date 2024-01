Malgré l’incertitude, Belal de plus en plus menaçant

Un système dépressionnaire est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l’océan Indien.

Des zones suspectes sont également présentes, et il y a un risque de formation d’autres tempêtes tropicales modérées pour les 5 prochains jours.

En dehors de la tempête tropicale BELAL, deux zones suspectes pourraient évoluer en tempête tropicale d’ici le milieu de semaine prochaine :

– Il y a un risque très faible (probabilité inférieure à 10%) qu’une nouvelle tempête tropicale entre par l’est du bassin (vers 90°E) à partir de mercredi 17.

– Il y a aussi un risque très faible (probabilité inférieure à 10%) de formation d’une autre tempête tropicale au nord du canal du Mozambique, près des côtes nord-ouest de Madagascar, à partir de mercredi 17.

La préfecture a placé le département en PRE-ALERTE JAUNE CYCLONIQUE.

Il n’y a pas d’alerte en cours à Mayotte, et aucune menace cyclonique n’est envisagée pour les prochaines 72 heures.

TEMPETE TROPICALE MODEREE numéro 2

(BELAL)

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 85 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 120 km/h.

Pression estimée au centre: 991 hPa.

Position le 13 janvier à 10 heures locales: 15.7 Sud / 55.0 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 575 km au secteur: NORD

Distance de Mayotte: 1110 km au secteur: EST-SUD-EST

Déplacement: SUD-OUEST, à 22 km/h.

Informations sur le système :

– La tempête tropicale BELAL, baptisée la nuit dernière, poursuit son intensification ce samedi matin en circulant à proximité de l’île de Tromelin, encore à une distance de plus de 500 km au nord de La Réunion.

– Une intensification rapide jusqu’au stade de cyclone tropical intense est prévue dans les prochaines 48 heures, avec un système s’approchant progressivement des Grandes Mascareignes. Des vents extrêmes sont ainsi prévus à proximité du coeur du phénomène lorsqu’il abordera les îles soeurs à partir de la nuit de dimanche à lundi et en journée de lundi.

– L’incertitude sur la trajectoire exacte est toutefois encore supérieure à 100 km. On ne peut donc pas encore annoncer avec précision une distance de passage au plus près des îles.

– La Réunion semble plus directement menacée, avec un passage probable du coeur intense du météore à moins de 100 km de l’île, l’exposant à des vents destructeurs voire dévastateurs entre la fin de nuit de dimanche à lundi et la journée de lundi. Des précipitations très intenses sont également attendues ainsi qu’une houle cyclonique dangereuse.

– L’île Maurice devrait aussi connaître des conditions très dégradées autour de lundi en termes de vent, pluie et houle, même si la probabilité d’influence directe du coeur du cyclone sur l’île semble moins élevée que pour La Réunion.

– Devant cette probable menace cyclonique, les habitants de La Réunion et de l’île Maurice sont invités à suivre de près l’évolution des prévisions et à se conformer aux consignes des autorités locales.

Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :

CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 14/01 à 10h locales, par 18.9 Sud / 53.9 Est.

CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 15/01 à 10h locales, par 20.8 Sud / 55.5 Est.

CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 16/01 à 10h locales, par 21.8 Sud / 58.2 Est.

CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 17/01 à 10h locales, par 21.9 Sud / 60.7 Est.

CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 18/01 à 10h locales, par 21.9 Sud / 62.4 Est