Les Portraits du Cœur, une action solidaire ce dimanche à Saint-Pierre

Du temps pour soi et un portrait pour tous

La Fédération Française de la Photographie et des Métiers de l’image (FFPMI) est fière de présenter l’initiative nationale des Portraits du Coeur, en collaboration avec le Secours Catholique. Une action solidaire qui aura lieu le dimanche 28 janvier 2024 à St Pierre. À sa manière, la FFPMI souhaite contribuer à un monde plus juste et solidaire.

Déroulement de la journée

Des familles sélectionnées par le Secours Catholique seront invitées à passer un moment hors du temps, loin des soucis du quotidien.

Maquillage et coiffure seront proposés pour une mise en beauté en fonction des envies de bénéficiaires. Les familles passeront ensuite devant l’objectif des photographes professionnels bénévoles pour immortaliser l’instant. Chaque participant repartira avec un « portrait de famille » soigneusement retouché, imprimé et offert gracieusement.

L’expérience photographique fait du bien quand elle est encadrée par des professionnels bienveillants et les photographes bénévoles de la FFPMI en sont convaincus. Prendre du temps pour soi, se faire chouchouter, se trouver beau, se constituer un patrimoine familial, c’est une expérience qu’ils souhaitent offrir à ceux qui n’en ont pas les moyens.

Les équipes du Secours Catholique de La Réunion sont mobilisées au quotidien sur l’ensemble du territoire pour faire reculer la pauvreté avec les personnes accompagnées. Le Secours Catholique, à travers ses actions, aide à construire une société de partage, éveille à la solidarité et à la fraternité tout en luttant contre les inégalités. Après un conflit familial, une perte d’emploi, une rupture sociale, nous aidons les personnes en difficulté et isolées. La solidarité, le tissu social et l’entraide sont des valeurs primordiales de notre association. A la Réunion, la population est particulièrement touchée par la précarité et le chômage, il est donc important de ne laisser personne à l’écart de la société réunionnaise.

Ces actions sont menées le plus souvent en partenariat avec les institutions ( CCAS, travailleurs sociaux, etc.) et diverses associations locales (Koulèr Lo kèr, sourires partage, Reparali … )

La FFPMI, Fédération Française de la Photographie et des Métiers de l’image est une fédération nationale regroupant des syndicats régionaux de photographes et de professionnels de l’image (vidéastes, dronistes … ). Sa vocation est de nous représenter et de nous défendre auprès des pouvoirs publics, afin de valoriser et promouvoir notre métier. C’est aussi de renforcer notre crédibilité de photographes professionnels, en nous proposant de la formation, des concours nationaux et internationaux, des congrès, afin de toujours progresser dans notre métier et pouvoir vivre pleinement de sa passion.

Chaque région peut créer une équipe composée d’un bureau directeur, ainsi qu’un groupe de photographes partageant les mêmes valeurs. À la Réunion, la fédération locale s’appelle « FFPMI Océan Indien », et a déjà plus de 40 adhérents. L’ensemble des actions de notre groupement régional s’inscrit dans les 4 missions principales du National :

– Rassembler

Rassemblement des acteurs de notre profession pour développer une dynamique commune.

– Promouvoir

Promouvoir notre métier de photographe par la participation à des concours reconnus.

Information sur les droits et devoirs des photographes, et aide à développer les compétences par le biais d’informations, de formations, et d’évènementiels.

– Défendre

Défendre notre profession pour pérenniser et développer le métier de photographe artisan.

Pour exemple, c’est grâce à l’action de la FFPMI que le métier de photographe a été classé dans les métiers de l’évènementiel et a pu bénéficier d’aides pendant la période Covidl9.

– Informer

La FFPMI nationale nous tient au courant des évolutions juridiques et professionnelles.

Elle recense, diffuse et interroge les innovations de demain.