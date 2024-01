Le Zooparc de l’Etang Salé très lourdement impacté par le passage de Bilal

Le directeur du zoo, Bernard Gougache tient à préciser : » Nous avons pris la décision de fermer temporairement pour assurer la sécurité du site, relâcher les animaux isolés, et surtout sécuriser les zones accessibles au public et au personnel. »

Et pourtant l’année avait bien commencé, avec un excellent démarrage pendant les vacances scolaires de janvier. Le Zooparc de l’Etang Salé pouvait s’enorgueillir d’enregistrer une augmentation de la fréquentation de plus de 20% par rapport à l’année 2023.

Bilal et ses vents dévastateurs ont ruiné tous les efforts, le zoo ayant subi une perte financière estimée à 65 000 euros en raison de la fermeture temporaire. Confronté au refus des assurances de reconnaître l’état de catastrophe naturelle, le Zooparc a sollicité une aide du fonds de solidarité auprès de la Préfecture.

Le Zooparc, seul centre de récupération de la faune sauvage de l’océan Indien

Afin de soutenir financièrement le parc, une cagnotte a été mise en ligne, car les mois de février et mars sont traditionnellement creux en termes de fréquentation, mettant ainsi en péril la survie de l’activité du zoo. Au-delà des opinions divergentes sur l’existence des zoos, il est important de noter que le Zooparc de l’Étang Salé est le seul centre de récupération de la faune sauvage de l’océan Indien, accueillant notamment des nouveaux animaux de compagnie tels que serpents, iguanes et perroquets, que les propriétaires ne veulent plus ou ne savent plus comment prendre en charge.