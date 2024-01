L’après-cyclone Belal : Les recommandations du préfet

Recommandations à la population :

Consommation d’eau

Avant de pouvoir consommer l’eau du robinet, attendez que votre distributeur vous confirme sa potabilité. Dans l’attente, faites-la bouillir ou consommez des bouteilles d’eau.

Déchets verts

Le cyclone a provoqué des dégâts significatifs sur la végétation. Il est rappelé que le brûlage des déchets verts est interdit, en raison des conséquences sur la qualité de l’air et la santé humaine et animale (dégagement de substances toxiques). Les déchets verts doivent donc être rassemblés sur les lieux de collecte habituels, ou compostés à domicile selon le volume. Les services des collectivités sont au travail pour le ramassage, mais le volume à gérer est considérable. Cela peut prendre du temps.

Sentiers de randonnées et routes forestières

De nombreux sentiers de randonnées, routes forestières et aires de pique-nique sont fermés et restent très dangereux. L’ONF mène de nombreux travaux pour réouvrir les sentiers et les routes forestières :

– 11 sentiers ont réouvert sur l’île, retrouvez toutes les informations sur les sentiers fermés en consultant le site de l’ONF.

– Certaines routes forestières ont également réouvert, notamment pour accéder aux secteurs du volcan, du Maido, Haut sous le vent, Basse Vallée et Les Makes.

Pour répondre aux différentes interrogations de la population, la cellule d’information du public (CIP) reste activée de 8h à 18h en semaine au 09 70 80 90 40 pour répondre aux interrogations de la population, en dehors de toutes urgences.

Point de situation

La situation sur les différents réseaux continue progressivement de s’améliorer. Depuis ce matin, 5 000 foyers supplémentaires ont retrouvé de l’électricité et de l’eau. Les services compétents seront pleinement mobilisés tout le week-end pour continuer leurs travaux de reconnexion des réseaux.

Les services font tout leur possible pour rétablir l’accès aux 12 816 foyers encore privés d’eau et aux 10 000 foyers encore privés d’électricité.

→ Réseau eau : population impactée par commune