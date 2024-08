La Réunion et la Colombie rassemblée sur le tube de l’été

Mister T. s’est rendu en Espagne durant un peu plus d’un trimestre pour réaliser un stage dans un studio de musique. Il a pu y développer ses talents mais le Réunionnais en a aussi profité pour faire de belles rencontres.

Il s’est lié d’amitié musicale avec un chanteur-producteur colombien Rayden arrivé en Espagne quelques mois plutôt. « J’ai rencontré Rayden, on a eu un bon contact et on a discuté pour faire un projet ensemble », déclare Mister T.