Intempéries dans le Sud : Huguette Bello au chevet de Cilaos

La commune de Cilaos a été particulièrement touchée par la succession d’épisodes pluvieux des derniers jours dans le Sud de l’île. Le maire, Jacques Técher, a annoncé hier que le territoire était en crise après de multiples éboulis sur la RN5, mais aussi un isolement du cirque pendant plusieurs jours qui a eu d’importantes conséquences économiques.

Huguette Bello a confirmé l’engagement de la Région de construire deux ponts sur le tracé de la RN5. Elle annonce par ailleurs la mise en place d’un dispositif d’aide pour soutenir l’économie qui a été momentanément arrêtée dans le secteur à cause des fortes pluies et de l’inaccessibilité du cirque.

Communiqué de la Région

La Présidente de Région, Huguette Bello, s’est rendue ce jeudi 1er février à Cilaos afin d’apprécier les impacts du cyclone Belal et des évènements climatiques qui ont frappé la commune.

La Présidente s’est d’abord rendue au centre technique des routes à la RivièreSaint-Louis où elle a notamment rencontré les agents qui œuvrent aux divers travaux de nettoyage, de remise en état et de sécurisation de la voie. Le coût des dégâts sur la RN5, assumé par la Région Réunion, est estimé à 3,3 millions d’euros. La Présidente a salué le travail réalisé par les agents de la DRR, dans des conditions particulièrement difficiles.

Après un arrêt devant le deuxième pont Bailey, au niveau de l’Îlet Furcy, qui a bien résisté au passage du cyclone et où elle a confirmé l’engagement de la Région de construire deux ponts, la Présidente a pu prendre l’itinéraire de la RN5 et constater tous les dégâts qui y sont intervenus.

Accompagnée par le maire de Cilaos, Jacques Técher, la Présidente Huguette Bello s’est ensuite entretenue avec les élus et les acteurs économiques et touristiques du cirque pour évoquer les impacts des intempéries et de la fermeture de la route sur l’activité économique de la commune.

»Cilaos tire l’essentiel de son activité du secteur touristique avec plus de 500 000 touristes annuels. Les difficultés d’accès à ce territoire isolé ont imposé un arrêt de l’activité économique durant plusieurs jours, pour un très grand nombre de structures. Les attentes des Cilaosiens sont légitimes et il est normal que la solidarité régionale s’exprime en pareille situation », a rappelé la Présidente Huguette Bello, qui a annoncé qu’un dispositif d’aide sera mis en place selon des modalités qui seront présentées très rapidement.