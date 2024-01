Hausse du prix de l’électricité : « Je demande que La Réunion soit exemptée de cette augmentation »

"Dans un contexte où les prix explosent déjà et vont encore exploser en raison des gros dégâts subis dans l’agriculture, notamment, il est indécent de prendre une telle décision", reproche le député Ratenon.

Le communiqué :

A peine sorti du cyclone, le ministre de l’économie a annoncé une nouvelle augmentation des tarifs d’électricité au 1er février prochain.

Dans un contexte où les prix explosent déjà et vont encore exploser en raison des gros dégâts subis dans l’agriculture, notamment, il est indécent de prendre une telle décision.

Ce gouvernement, nous le constatons encore, même s’il y a eu un changement de Premier Ministre, n’a pas l’intention de tenir compte des difficultés des familles.

Il poursuit sa politique d’enrichir les riches et d’appauvrir les pauvres.

Si je me satisfais de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, je suis très étonné que rien n’est annoncé pour compenser les pertes dans les familles. Quid d’un remboursement des nourritures jetées à cause des coupures de courant. Quid des remboursements des appareils électriques abimés en raison des allers-retours du courant ? Quid des aides pour ces entreprises qui ont dû mettre leurs employés en chômage technique à cause des coupures d’électricité ?

Je déplore qu’EDF n’ait pas daigné répondre à mon courrier du 19 janvier dernier dans lequel j’évoquais ces différents problèmes. Cela signifie que l’on continue à saigner le peuple qui est toujours là pour payer.

C’est totalement indécent, inadmissible que pendant ces moments de grosses difficultés, le gouvernement ose annoncer une augmentation de 9,8% des tarifs d’électricité. Elle s’ajoute à celle de 2% en février 2022 ; de 15% en février 2023 et de 10% en août 2023. Ce qui représente sur 2 ans une augmentation de 36,8% !!!!

La population est toujours considérée comme des moutons que le gouvernement prend plaisir à tondre chaque saison.

Je demande que La Réunion soit exemptée de cette augmentation pour cause de catastrophe naturelle.

Jean Hugues RATENON

Député de La Réunion