Forum des métiers de la sécurité et cynotechnique

La Ville de Saint-Louis, le service Accompagnement à l’Insertion et à l’Entreprenariat, la Police Municipale et le cynogroupe de la Base Navale de la Marine Nationale organisent un Forum des métiers de la sécurité et cynotechnique.

Le jeudi 25 avril 2024 de 8H30 à 13H sur le site de l’Etang Bel Air à proximité de la Maison Communale de Proximité.

Le secteur de la prévention et de la sécurité offre de nombreuses opportunités d’emploi, que ce soit dans les domaines cynotechniques, de la sécurité privée, de la prévention ou encore de la sécurité civile.

Cependant, il est difficile pour le public de connaître les différentes possibilités qui s’offrent à eux et les compétences requises par les employeurs.

Lors de cet évènement, le public (collégiens, lycéens et demandeurs d’emploi) pourra donc découvrir les métiers et les opportunités d’insertion dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Rendez-vous sur les stands d’informations mais également participez aux nombreuses démonstrations des partenaires prévues au cours de cette matinée.