[Handiplage joue les prolongations sur la plage de Saint-Pierre]



L’activité Handiplage vise à offrir aux personnes en situation de handicap et/ou à mobilité réduite un accès sécurisé au milieu marin et à la baignade, grâce à nos Maîtres Nageurs Sauveteurs de la CIVIS.



Rejoignez-nous du mercredi au dimanche (jours fériés inclus), de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, jusqu’au 30 juin.



Pour plus d’informations ou pour réserver, contactez-nous au 0262 250 476 ou visitez notre site web : http://www.civis.re/…/infras…/handiplage-de-saint-pierre