Football à La Réunion : Le début des championnats de D2 et R3 reporté

Elle se voyait danseuse étoile et a obtenu le record du monde de force athlétique. Un sport qui lui a fait faire le tour de la planète. Egalement championne d’Europe, Jessy Ferrère, originaire de Ravine Creuse, consacre une partie de son temps au handicap, une autre force de sa vie. 242.5 kg au squat et même pas la grosse tête, rencontre avec une femme libre et engagée.