Face aux All Blacks, l’Afrique du Sud gagne encore d’un point

Les Sud-Africains gardent le trophée Webb Ellis pour quatre ans. Ils sont venus à bout des All Blacks ce samedi soir à Paris.

L’Afrique du Sud conserve son titre de championne du monde de rugby à XV. Les Springboks ont remporté leur quatrième titre en battant la Nouvelle-Zélande 12 à 11. Les All Blacks ont été rapidement réduits à 14 après l’expulsion du troisième ligne et capitaine Sam Cane.

C’est donc le troisième match consécutif que les Sud-Africains gagnent d’un point. Ils avaient battu la France en quarts de finale 29 à 28 puis une semaine plus tard l’Angleterre 16 à 15.

Un seul essai a été inscrit au cours de ce match et il est à mettre au crédit des All Blacks à la 58ème minute. De son côté, l’Afrique du Sud a inscrit ses 4 pénalités par l’intermédiaire de Handré Pollard, tous marqués en première période (4ème minute, 13’, 19’ et 35’).

Au terme d’un match où la densité physique a été l’élément marquant, le capitaine des Springboks, Siya Kolisi, a donc soulevé le trophée Webb Ellis sur la pelouse du Stade de France.

Après 1995, 2007 et 2019, l’Afrique du Sud soulève son quatrième trophée mondial et devance leur adversaire du soir d’une unité.