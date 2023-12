Face au « ras-le-bol », une partie des salariés de Free en grève

Les salariés de Free, et au minimum une quarantaine faisant partie de la force commerciale de l'opérateur, se sont mis en grève illimité depuis ce jeudi, répondant au préavis du syndicat SUD Télécom Réunion-Mayotte.

Depuis l’arrivée de l’opérateur Free dans l’île et la livraison de son siège à la Technopole de Saint-Denis, c’est la première fois qu’une partie de ses salariés décident de faire part de leur « ras-le-bol ». Les grévistes reprochent à la direction certains manquements ayant conduit certains de leurs collaborateurs à des burn-out, explique Alexandre Ferrère, membre du SUD Télécom Réunion-Mayotte. « Il y a un ras-le-bol voire même un malaise collectif des salariés de la force de vente notamment. Cela se traduit notamment par des burn-out, des congés maladies qui impactent justement la force de vente », explique le jeune homme.

Le préavis de grève de SUD Télécom Réunion-Mayotte est motivé par plusieurs raisons : l’arrêt de la mobilité « forcée et injustifiée », l’arrêt des décommissionnements ou encore la mise en place du prorata temporis (calcul en tenant compte du temps réel) sur les objectifs individuels et en boutiques. Les grévistes demandent par ailleurs à la direction l’ouverture de négociations pour la mise en place d’un régime horaire pour l’accueil client en boutique « prenant en compte la vie privée et professionnelle » ainsi que la contrainte d’ouverture du dimanche.

Ils appellent par ailleurs l’opérateur au respect de la Convention collective nationale des télécommunications (CCNT), en particulier sur l’épineuse question du statut des managers qui doivent être au statut cadre. Enfin, ils insistent auprès de la direction afin que celle-ci mette fin au transport de fonds par les salariés, tout en mettant en place un minima pour les augmentations générales annuelles pour l’ensemble des collaborateurs et que la convention collective soit étendue sur Mayotte.

Pas fermés au dialogue, les grévistes attendent un retour de la part de la direction de Free. « Notre but n’est pas d’éterniser cette grève. Nous avons nos clients qui en pâtissent comme nos collègues et même au niveau de la direction, tout le monde est perdant là-dedans », tient à rappeler un gréviste.