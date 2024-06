Euro 2024 : Encore tenue en échec, la France se complique la tâche pour la phase finale

Les Bleus ont une nouvelle fois dominé leurs adversaires sans réussir à s'imposer. Avec ce nouveau match nul, la France se qualifie pour les matchs à élimination directe, mais se retrouve dans la partie de tableau avec la plus forte adversité.

L’équipe de France n’a pas su convertir sa supériorité dans le jeu durant son troisième match de la phase de poule face à une Pologne déjà éliminée. Les Bleus se sont procurés une dizaine d’occasions mais n’ont marqué que sur un pénalty marqué par Kylian Mbappé. Robert Lewandowski a ensuite égalisé à dix minutes du terme, lui aussi des 11 mètres.

La France, largement favorite, a donc concédé le match nul et termine donc deuxième de son groupe, derrière l’Autriche, victorieuse contre les Pays-Bas. Les Bleus se retrouveront donc dans la partie de tableau la plus défavorable pour la phase éliminatoire. L’équipe de France risque de trouver sur son chemin le Portugal en quart de finale et l’Espagne ou l’Allemagne en demi-finale.

Des Bleus toujours peu convaincants

L’équipe de France est considérée comme l’une des prétendantes au titre depuis le début de la compétition. Mais les Français ont déçu depuis le début de l’Euro, ils n’ont jamais marqué dans le cours du jeu en trois matchs. Ils terminent la phase de poules avec une victoire et deux matchs nuls, en deuxième position, derrière l’Autriche, 25ème nation mondiale. Une contre-performance pour les vice-champions du monde.

Didier Deschamps avait pourtant décidé de changer son onze de départ. Kylian Mbappé était de retour après sa blessure au nez lors du premier match. Bradley Barcola qui n’avait pas joué une minute jusque-là était titulaire sur le côté gauche. Ousmane Dembélé, à droite, a permis aux Bleus de présenter le même trio d’attaque que le PSG. Malgré de nombreuses occasions, les Français se sont montrés inefficaces face au but et ont beaucoup buté sur un portier polonais très en forme.

Il aura fallu attendre une énième course de Dembélé arrêtée de façon irrégulière dans la surface de réparation pour voir Kylian Mbappé trouver le chemin des filets du point de pénalty. Mais au lieu d’être libérés par l’ouverture du score, les Français ont déjoué et ont permis à la Pologne de revenir au score. Suite à une faute d’Upamécano, Robert Lewandowski a inscrit un pénalty à son tour.

La France jouera son huitième de finale ce lundi à 20 heures (Heure de La Réunion) mais ne connaît pas encore son adversaire. Il s’agit du deuxième du groupe E qui sera déterminé mercredi soir.