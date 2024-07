Euro 2024 : Dans la douleur, la France se qualifie pour les quarts de finale

L'équipe de France bat la Belgique en huitième de finale de l'Euro 2024 sur le plus petit des scores. Les Bleus sont restés inefficaces en attaque malgré une domination dans le jeu. C'est d'ailleurs grâce à un but contre son camp d'un défenseur belge que les Français se qualifient pour la phase suivante.

La France s’impose au terme d’un match laborieux et fermé contre la Belgique en huitième de finale de l’Euro 2024. Les Bleus sont depuis le début de la compétition très peu en réussite face au but. Des tirs à profusion (19 en tout) mais seulement deux cadrés sont à mettre à leur compte.

L’équipe de France s’impose 1 à 0, mais c’est un défenseur belge qui a poussé le ballon dans le fond de ses propres filets sur une tentative de Randal Kolo Muani. Kylian Mbappé et ses coéquipiers terminent donc un quatrième match consécutif sans marquer dans le cours du jeu.

Pourtant, dans tous les autres secteurs, la France s’est montrée supérieure à son adversaire. 55% de possession, 92% de passes réussies. La charnière défensive est foncièrement solide et a repoussé les attaques de joueurs de classe internationale, Romelu Lukaku, Kevin de Bruyne et Jérémy Doku, notamment. Au milieu de terrain, N’Golo Kanté est toujours impérial. Aurélien Tchouaméni s’illustre aussi beaucoup avec plusieurs tentatives de loin, mais aussi une première mi-temps où il est le meilleur passeur et le joueur qui a le plus de possession.

Il faudra cependant attendre les cinq dernières minutes pour voir le tir de Randal Kolo Muani être dévié par un défenseur belge dans son propre but. Un nouveau coup du sort qui permet à la France de se qualifier pour les quarts de finale.

Mais les Bleus auront fort à faire pour se préparer en vue de leur prochain match, vendredi soir, contre le vainqueur du match entre le Portugal et la Slovénie.