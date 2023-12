Equipée sauvage dans un rond de cartes : Pascal Aboukir soutenu par son clan

Suspecté d’enlèvement, de séquestration et d’extorsion au sein d’un cercle de jeux illégal à Saint-André, Pascal Aboukir, un habitué des prétoires redouté par ses ennemis, est jugé depuis ce mercredi et jusqu'à vendredi devant la cour d'assises. Des faits graves et violents lui sont reprochés ainsi qu'à trois autres individus, Rudy Ory et Eric Tandrayen, assis à ses côtés dans le box des accusés de la rue Juliette Dodu et Jordan Viraye qui comparait libre.

En août 2021, armé d’un fusil et accompagné de Rudy Ory, encagoulé et muni d’un pistolet, Pascal Aboukir aurait débarqué dans un rond de cartes à Saint-André et enlevé un des joueurs. Il l’aurait conduit sur le front de mer de la ville, lui extorquant 15.000 euros en liquide. Ils se seraient ensuite tous rendus chez un concessionnaire. En guise de remboursement d’une dette de jeu, le Bénédictin et ses complices se seraient fait remettre un véhicule d’occasion d’une valeur de 40.000 euros appartenant à la victime.

Selon les éléments de l’enquête, auteur présumé et victime se connaissaient et étaient en conflit ouvert, comme l’attesteraient plusieurs plaintes. Depuis le début de cette affaire, Pascal Aboukir qui était alors employé à la mairie de Saint-Benoit, réfute tous les éléments qui lui sont opposés. Et notamment le témoignage de toutes les personnes présentes au moment des faits ainsi que les déclarations de son co-auteur. Le mis en cause de 44 ans se considère comme la victime extorquée.

Lors de l’ouverture du procès, la parole ne lui a pas encore été donnée. Impossible donc de savoir pour l’instant si son positionnement reste le même où si celui que la justice a surnommé « le caïd bénédictin » a changé d’avis concernant la théorie du complot qu’il a fait valoir à maintes reprises, notamment lors des audiences concernant son éventuelle remise en liberté, des demandes qui sont toujours restées vaines.

Trous de mémoire et nouvelles versions

Après le passage à la barre du directeur d’enquête malmené par la défense du quadragénaire, et de la victime, une petite dizaine de joueurs qui se trouvaient au rond de cartes au moment des faits présumés se sont succédé. Face aux questions de la cour, la plupart d’entre eux sont revenus sur les déclarations, pourtant circonstanciées, qu’ils avaient faites lors de leurs auditions respectives en 2021 et 2022. Si certains ont semblé avoir d’étonnants trous de mémoire, d’autres n’ont pas hésité à changer de version en minimisant ce dont ils avaient été témoins.

Ceux qui avaient affirmé avoir au passage été obligés de donner à Pascal Aboukir l’argent qu’ils leur restait ou qu’ils venaient de gagner n’ont pour la plupart pas confirmé avoir été victimes de racket. « Il faisait la quête ? » s’est agacée la présidente de l’audience criminelle. Même remarque concernant l’agression du joueur menacé avec une arme qui serait sorti de son plein gré sur le parking avant d’être emmené par Pascal Aboukir et ses complices : une sortie du rond de cartes volontaire selon certains.

Quant à l’arme qui trône dans la salle d’audience, certains la décrivent alors que d’autres assurent n’avoir rien vu.

Mention spéciale au garagiste chez qui le véhicule appartenant à la victime aurait été dérobé. Il a raconté aux jurés une histoire qui pourrait faire passer les faits pour la normalité.

A chaque témoignage, Pascal Aboukir s’est montré attentif et a régulièrement accroché son regard à celui des membres de sa famille et de ses proches venus le soutenir en nombre ce mercredi. Reste à savoir si les déclarations qui ont été faites ce mercredi ont paru sincères au jury populaire et ce qu’ils vont en retenir quant à la culpabilité des accusés. Des sourires ici et là sur les lèvres de ceux qui auront à se forger une intime conviction en disent long sur l’issue probable du procès.

Accusation : Carmelita Dijoux – Partie Civile : Me Leveneur – Défense : Me Normand, le bâtonnier Chendra Kichenin, Me Navarro, Me Beaumont