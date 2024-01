Don du sang : Besoins urgents post cyclone

Le communiqué :

L’Etablissement français du sang (EFS) annonce la reprise des unités de collecte (Maisons du don et Collectes mobiles) depuis le 17 Janvier 2024.

Le niveau sécuritaire doit être de 14 jours de stock disponible en période cyclonique afin de faire face à toute impossibilité de collecte pendant quelques jours.

Certains groupes restent en tension notamment les groupes O et B.

Il est important de rester mobilisé(e)s pour sécuriser les niveaux de réserves après pour reconstituer les stocks.

Les donneurs sont invités à prendre rendez-vous de préférence et/ou se présenter sur les collectes organisées via mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr, par téléphone au 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (ou sur l’appli Don de Sang).

L’offre de collectes est amenée à évoluer. Nous invitions les donneurs à se tenir informés et à respecter les consignes de sécurité.

Le niveau de prélèvement sur les collectes de sang doit être régulier et constant pour assurer l’autosuffisance car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges. 120 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des patients. Certains souffrent d’une maladie du sang (drépanocytose, thalassémie, leucémie…), d’une maladie du système immunitaire, ou encore de cancers, nécessitant des transfusions sanguines régulières ou des médicaments dérivés du sang. D’autres ont un besoin plus ponctuel mais vital (hémorragies au cours d’un accouchement, d’une opération chirurgicale, victimes d’accidents,). Le défi pour répondre aux besoins de tous les patients reste un challenge quotidien.

Rappelons que la transfusion sanguine est une réponse thérapeutique qui n’a aucune autre alternative. 10 000 dons dont 120 à la Réunion sont nécessaires chaque jour pour soigner les patients, pour lesquels les transfusions sanguines sont indispensables pour être soignés.

Pour savoir où donner ou pour prendre rendez-vous : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli « Don de sang »

À propos de l’EFS

Grâce au don de sang, donneurs et receveurs sont au cœur de l’économie du partage. Les 10 000

collaboratrices et collaborateurs, médecins, pharmaciens, biologistes, techniciens de laboratoire,

chercheurs, infirmiers, équipes de collecte de l’Établissement français du sang, en lien avec des

milliers de bénévoles, s’engagent au quotidien comme dans les circonstances exceptionnelles pour

transformer les dons en vies et soigner ainsi 1 million de patients par an. Opérateur civil unique de

la transfusion sanguine en France, l’EFS a pour mission principale l’autosuffisance nationale en

produits sanguins.

Il s’investit par ailleurs dans de nombreuses autres activités, comme les examens de biologie

médicale, la thérapie cellulaire et tissulaire ou la recherche. Au-delà de la qualification des dons, les

laboratoires de l’EFS réalisent différents types d’examens biologiques, hématologiques et

immunologiques, des examens indispensables dans le cadre d’une transfusion mais également

d’une greffe d’organe, de tissus ou de cellules. Avec plus de 500 millions d’actes réalisés par an,

l’EFS est l’un des plus grands laboratoires de biologie médicale de France. L’Établissement français

du sang est présent sur l’ensemble du territoire pour être au plus près des donneurs et des patients

et porter ainsi des valeurs sans équivalent.

Établissement français du sang. Bien plus que le don de sang.