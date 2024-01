Des coupures d’eau la nuit aux Avirons

Les conditions météorologiques de ces derniers temps ont engendré une turbidité importante au niveau du captage alimentant l’Usine de Traitement d’Eau Potable Cadet.

Dans ces conditions, l’usine CADET est temporairement mise à l’arrêt.

L’usine alimente le réservoir Cadet, et afin de maintenir le niveau d’eau actuel dans le réservoir et permettre ainsi la distribution en journée, nous devons procéder à la fermeture du réseau dès la nuit du jeudi 25 janvier 2024 à partir de 21h et jusqu’à 5h le lendemain.

Les secteurs concernés sont :

Chemin Parc à Moutons

Rue des Longozes

Route du Tévelave

Chemin Maurer

Rue Francis Rivière

Route Hubert Delisle

Route des Merles

Et toutes les voies adjacentes

CISE Réunion remercie ses abonnés pour leur patience et compréhension.

