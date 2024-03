De la pluie et des orages cette nuit et demain ?

Des pluies et potentiellement des orages sont attendus la nuit prochaine sur l'Est avant un dimanche et un lundi probablement maussade.

La masse d’air humide et instable, prévue pour ce week-end, commence à prendre ses quartiers sur l’île.

Comme nous l’écrivions hier, nous n’avons pas eu de dégradation franche sur l’île, pour l’instant. Néanmoins, la présence de cette atmosphère plus instable s’est déjà exprimée en cours d’après-midi avec des averses orageuses brèves mais localement intenses sur le Nord-Ouest (Cf. image d’illustration ci-dessus).

La route du littoral en aura d’ailleurs fait les frais, avec un basculement en cours entre La Possession et La Grande Chaloupe, suite notamment aux 40 mm de pluie tombés à son entrée ouest.

A cette heure (17h30), quelques averses modérées perdurent dans Mafate et à l’entrée de la Rivière des Galets.

Dans le courant de nuit prochaine, il est attendu l’arrivée de nuages porteurs d’averses sur l’est de l’île. Au contact du relief, des orages pourraient alors se déclencher notamment dans la région du volcan.

A ce titre, Météo France a placé les régions Est et Sud-Est en vigilance jaune fortes pluies/orages à compter de ce soir 20h00 (attention celle-ci est susceptible d’évoluer) : suivi de la vigilance

Plus largement, la journée de dimanche s’annonce elle aussi assez maussade sur l’Est et le Sud-Est avec des conditions humides à pluvieuses. Sur les autres régions, on peut s’attendre à un ciel voilé voire à quelques averses sur les hauts l’après-midi mais qui devraient être sans commune mesure avec ce que les habitants de l’Est pourraient connaître.

L’atmosphère instable va nous accompagner jusqu’en journée de lundi avant le retour à des conditions nettement plus sèches à compter de mardi prochain.