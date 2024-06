[Communiqué] Saint-Louis en fête pour le “Mois de la Musique”

Communiqué de la ville de Saint-Louis :

Une nouvelle envergure pour la Fête de la Musique

Évènement emblématique, la « fête de la musique » prend un tournant cette année à Saint-Louis. Entourés des nombreux artistes, Madame le Maire, Juliana M’DOIHOMA, et son équipe ont donné, ce vendredi le coup d’envoi du « mois de la musique » qui va faire vibrer l’ensemble du territoire. Cette démarche innovante marque le début d’une nouvelle ère dans le réveil culturel voulu par la municipalité.

En effet, après une période de restrictions en 2020 et 2021 due à la crise sanitaire, les années 2022 et 2023 ont marqué un retour en force de la culture à Saint-Louis.

Les succès des plateaux 2022 et 2023

Le succès des éditions 2022 et 2023 de la Fête de la Musique qui se sont déroulées à l’Étang sur le site de l’ex-Aquagliss, et l’accueil chaleureux des concerts de quartier par les habitants tenus sur un week-end en 2023, ont conforté la volonté de l’équipe municipale de donner en 2024 une plus grande ampleur à cet événement.

Aussi, il s’agit de placer TOUT le mois de juin sous le signe de la musique, avec une

programmation riche et variée :

– aussi bien pour « la Grande scène de l’Etang » le 21 juin

– que pour les concerts de la caravane « Misik dann’ Kartyé » du 7 au 30 juin dans 5

secteurs (Plateau Goyaves, le Gol, La Rivière, le Tapage, Le Ouaki/Verval).

L’objectif est de rappeler que la culture est un levier essentiel non seulement pour

l’épanouissement humain mais aussi pour le développement social et économique de

la ville. La ville de Saint-Louis est une ville culturelle par essence. Son histoire, son patrimoine, son lien au maloya dont elle est le berceau, font de Saint Louis et la Rivière un territoire qui aime la musique et qui porte une vibration spéciale…

Pour Juliana M’Doihoma, il est important de valoriser la culture par ce genre d’actions : « Nous voulons que cette manifestation soit accessible à tous, que plusieurs styles musicaux soient représentés. Nous avons à cœur de valoriser les talents locaux. Nous le faisons aussi au travers de notre politique associative qui soutient les associations culturelles (plus d’une

soixantaine de projets en lien avec une dimension culturelle ont été validés en 2024 pour un

budget qui a évolué de 26 000€ en 2020 à plus de 190 000€ en 2024). Mais nous le faisons

aussi en répondant présent pour les temps forts de l’année avec la mise en place de prestations d’artistes issus de notre ville comme de l’ensemble du territoire réunionnais. Je les remercie d’être à nos côtés « pou met’ en lèr nout » la richesse et la diversité de la musique réunionnaise. Ensemble continuons à faire de Saint-Louis « The Place to Be ! ».

Le programme détaillé est disponible sur le site de la mairie.