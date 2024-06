[Communiqué] Le Parti Socialiste et ses élus en soutien des TPE et PME réunionnaises

Communiqué de presse conjoint d’Ericka Bareigts, Première secrétaire fédérale PS de La Réunion, Audrey Bélim, Sénatrice de La Réunion, et Philippe Naillet, Député de La Réunion.

Suite à l’adoption de notre amendement au Sénat, nous avons réussi à relancer l’expérimentation de la Stratégie du Bon Achat (SBA). Les TPE et PME réunionnaises pourront à nouveau bénéficier d’au moins 20% des plus importants marchés publics.

La SBA (Stratégie du Bon Achat) était lancée via l’article 73 de la loi Égalité Réelle Outremer, portée par la ministre Ericka Bareigts. Grâce à cette mesure, les acheteurs publics pouvaient exiger de réserver une partie des marchés publics de plus de 500 000 euros aux TPE et PME réunionnaises. Cette expérimentation a pris fin le 31 mars 2023.

Or, la SBA était un outil adapté à notre territoire comme le démontrait l’étude du Haut Conseil de la Commande Publique de La Réunion publiée en octobre 2022. En lien avec les acteurs économiques locaux, nous avons travaillé de concert pour une nouvelle phase d’expérimentation.

Dès janvier 2023, le député Philippe Naillet proposait au Gouvernement d’étudier une prolongation du dispositif.

Nous avons poursuivi ce combat qui a abouti à une victoire aujourd’hui au Sénat. Cette expérimentation devrait être prochainement reconduite grâce à notre amendement qui permettra de réserver au moins 20% des plus gros marchés publics aux entreprises locales.

Nous avons proposé de remettre en place ces dispositifs pour 5 ans, soit jusqu’en 2029.

Mobilisée en circonscription, la sénatrice Audrey Bélim remercie les sénateurs socialistes qui ont défendu à Paris cet amendement pour le compte de La Réunion et des Outre-mer.

Il s’agit d’une avancée concrète pour nos TPE et PME réunionnaises qui représentent 90% du tissu économique de notre île.

Il est nécessaire que l’ensemble des acheteurs publics se saisissent de cette opportunité de soutenir nos artisans et entreprises locaux.

Le combat du Parti Socialiste continue pour plus d’activité économique et plus d’emplois à La Réunion.

Éricka BAREIGTS

Audrey BÉLIM

Philippe NAILLET