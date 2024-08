[Communiqué] Le gouverneur de la Banque de France en visite à La Réunion

Dans le cadre de leur visite dans l’océan Indien, et après une première étape à Mayotte, François Villeroy de Galhau et Ivan Odonnat rejoindront La Réunion mercredi 28 août à la mi-journée. Ils s’entretiendront avec le préfet de La Réunion, Jérôme Filippini, avant de visiter la Nouvelle route du littoral et de rencontrer la présidente de la Région Réunion, Huguette Bello. Le gouverneur sera l’invité du journal de 19h (Antenne Réunion) et participera à un dîner officiel organisé à la préfecture.

Jeudi, François Villeroy de Galhau et Ivan Odonnat rencontreront le président du Conseil départemental, Cyrille Melchior. Ils visiteront les installations du Grand port maritime avant de présider le comité consultatif de l’agence IEDOM de La Réunion, composé de chefs d’entreprise représentant les grands secteurs d’activité. Le gouverneur donnera une conférence intitulée « La France et l’Outre-mer face aux défis économiques du 21ème siècle » à l’amphithéâtre bioclimatique de l’Université de La Réunion. François Villeroy de Galhau et Ivan Odonnat signeront par ailleurs une convention de partenariat sur l’éducation financière, budgétaire et économique avec le Recteur de l’académie de La Réunion, Pierre-François Mourier. La journée s’achèvera par un cocktail républicain.

Vendredi, François Villeroy de Galhau et Ivan Odonnat rencontreront les membres de la place bancaire et financière de La Réunion ainsi que les représentants des assureurs de l’île.