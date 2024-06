[Communiqué] « Il nous faut choisir des candidatures capables de créer un large consensus »

Les résultats des élections européennes sont tombées dimanche soir et nous sommes mardi soir. En deux jours, Emmanuel Macron a réussi à dissoudre l’Assemblée nationale, à provoquer un rassemblement à Gauche appellé Front populaire avec certes LFI mais duquel beaucoup aimeraient écarter Jean-Luc Mélenchon, l’annonce par le patron du PCF d’une convergence des luttes avec les syndicats, avant que ceux-ci ne démentent, et l’explosion des Républicains après l’annonce par son président de son ralliement au Rassemblement national. La totalité des élus de son parti sont vent debout, réclament sa démission, les salariés du mouvement refusent dorénavant d’obéir à ses ordres, et les plus gentils des commentaires des responsables l’accusent de chercher ainsi à tenter de sauver son siège de député de la 1ère circonscription des Alpes Maritimes fortement menacé par le RN. Il avait le choix entre la défaite et le déshonneur, il a choisi le déshonneur.

Et nous ne sommes que mardi…