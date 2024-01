Cilaos : Si nécessaire, une voie de secours sera mise en place

Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur littoral sud ce dimanche ont entrainé un éboulis sur la RN5, route de Cilaos. L’amas de roches et de terre qui s’est décroché de la falaise a entrainé à nouveau la fermeture de l’unique axe routier qui permet d’accéder au cirque de Cilaos.

Si la situation est préoccupante, “ce n’est pas la falaise qui est tombée, mais les endroits les plus fragilisés”, indique le maire de Cilaos, Jacques Técher. “C’est une sorte de purge naturelle”, avance-t-il.

Après le passage de Belal et de Candice, la RN5 avait subi plusieurs fermetures et des travaux. Un pan de falaise menaçait notamment de s’effondrer à Palmiste Rouge.

L’axe routier aurait dû rouvrir ce lundi. L’inspection de la falaise et des dégâts est en cours. Si les travaux de dégagement devaient durer, “une voie de passage sera mise en place pour les secours et les livraisons”, rassure Jacques Técher. Pour autant, la situation “n’a rien à voir avec 2018”. Après le passage des cyclones Berguita et Dumazile, la route avait été fermée à de nombreuses reprises et nécessité d’importants travaux.

Le cirque ravitaillé

Hier, Cilaos a vécu un épisode de pluie modéré, relativise le maire. “Heureusement, en ce week-end, les lycées étaient fermés. Les élèves ne sont pas descendus.” Le cirque avait également été ravitaillé les jours précédents en eau, carburant et en alimentation. “Il n’y a pas de difficulté à ce niveau-là”.

Mais de nouvelles fortes pluies sont attendues dans les jours prochains. “Les sols sont gorgés d’eau. Nous ne sommes pas à l’abri qu’un des deux ponts Bailey ne tienne pas. L’eau est passée à quelques centimètres de celui côté Cilaos”, alerte Jacques Techer. “Ces deux ponts sont provisoires. Les études et financements sont arrêtés et pourtant depuis six ans, on tourne en rond”, fustige le maire. “Je comprends que les procédures environnementales soient longues sur de nouvelles liaisons, mais sur l’existant, la question mérite d’être posée sur la table”.