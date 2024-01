CHOR : Un retour progressif à l’activité normale à partir de mercredi

Le communiqué :

En alerte rouge, la cellule de crise du CHOR est toujours opérationnelle, et les équipes sont organisées pour assurer la continuité des soins. L’hôpital est plein. Certains patients sont néanmoins sortants et pourront quitter l’hôpital dès la levée de l’alerte rouge (en fonction des possibilités de transport sanitaire et de l’état des routes). L’hôpital continue bien entendu à assurer la continuité des soins et les urgences. Un délai sera néanmoins nécessaire, à partir de la levée de l’alerte rouge, pour un complet retour à la normale. Ainsi, les consultations et interventions initialement programmées demain mardi 16 janvier 2024 ne pourront pas être assurées. Un retour progressif à l’activité normale sera possible à partir de mercredi, en fonction de l’évolution de la situation climatique et de l’état des infrastructures routières. Nous tenons d’ores et déjà à remercier les équipes pour leur mobilisation constante.