Bouteille de gaz à 15 euros : La Région va prolonger le dispositif jusqu’à la fin de l’année

Depuis juillet 2022, la Région et le Département financent, à raison d’environ 10 millions d’euros par an au total, la différence entre le prix de vente réel par les pétroliers des bonbonnes de gaz de butane de 12,5 kg, et celui affiché pour les consommateurs dans les stations essence de l’île.

Mise en place depuis le 1er août 2022 pour compenser la flambée des prix qui a suivi le conflit en Ukraine, cette mesure permettant de garantir le prix de la vente de la bonbonne de gaz à 15 euros (contre un prix réel aujourd’hui estimé proche de 21 euros) n’a jamais été interrompue depuis.

1,5 million d’euros d’aide supplémentaire

Les reproches récurrents de la présidente de Région Huguette Bello, pestant contre le manque de solidarité des pétroliers face à la baisse de pouvoir d’achat des Réunionnais, ne changent rien à la donne : au regard du contexte de hausse généralisée du coût de la vie, compliqué pour les deux collectivités engagées d’envisager un retour en arrière.

En décembre dernier, la Région avait ainsi voté une enveloppe de 2,5 millions pour les six premiers mois de l’année 2024, en indiquant que l’utilité de poursuivre le dispositif serait évaluée à mi-parcours. Ce vendredi, les élus de la commission permanente ont déjà dû réactualiser cette aide et ont voté « une enveloppe supplémentaire de subvention de 1,5 million d’euros » afin de permettre de boucler le dispositif jusqu’en juin.

A la Pyramide inversée, on confirme que le principe de la bouteille de gaz à 15 euros reste acquis au moins jusqu’à la fin de l’année 2024, et qu’il sera garantit le mois prochain par le vote d’un budget supplémentaire. Mais le dossier sur les marges des pétroliers, évoqué récemment par Huguette Bello avec la ministre déléguée en charge des Outre-mer Marie Guévenoux, reste posé sur la table.