Assurance-chômage : Perceval Gaillard demande une dérogation pour les saisonniers de la canne

Courrier du député Perceval Gaillard à Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique :

Demande de dérogation partielle de l’application de la nouvelle convention d’assurance-chômage aux profits des salariés saisonniers du secteur de la canne à sucre à La Réunion.

Monsieur le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, J’attire votre attention sur la situation des salariés saisonniers de la filière agricole et particulièrement du secteur de la canne à sucre à La Réunion.

La nouvelle convention d’assurance-chômage, appliquée dès le 1er janvier 2024, prévoit une réduction de la durée de cotisation pour les travailleurs saisonniers. Ces derniers devront avoir travaillé au moins cinq mois au cours des 24 derniers mois (au lieu de six mois auparavant) pour prétendre à une allocation chômage.

A La Réunion, la CFDT agroalimentaire demande un abaissement de la durée de cotisation à quatre mois. En effet, chaque année, on observe une baisse du tonnage de canne à sucre ce qui engendre un travail moindre. Les salariés

saisonniers sont impactés : ne réussissant pas à atteindre la durée minimale de cotisation requise, ils se retrouvent privés d’allocation chômage.

Ce secteur fait face à un manque d’attractivité lié à la pénibilité du métier, au manque de formation et à une perspective d’avenir incertaine.

Au regard du climat économique et social réunionnais, il convient de mettre en place des mesures rationnelles qui répondent aux réalités du terrain et aux besoins d’un public d’ores et déjà fragile. Dès lors, je vous sollicite car une dérogation de l’application de la nouvelle convention d’assurance-chômage et notamment de la réduction de la durée de cotisation, est nécessaire à La Réunion à l’égard des salariés saisonniers de la filière agricole. Je me tiens à votre disposition pour tout échange à ce sujet.