A la Une . Violente tempête de sable en Normandie : Un mort et un disparu

Une violente tempête de sable a fait un mort à VIlliers-sur-Mer, dans le Calvados. Une personne a également disparu en mer, au large de Deauville. Par N.P - Publié le Dimanche 19 Juin 2022 à 10:24

Une tempête particulièrement violente s’est abattue sur la côte du Calvados (Normandie), entre Ouistreham et Honfleur, dans la soirée de samedi. Une personne est morte, une autre portée disparue, et trois autres ont été blessées.



C'est un kitesurfeur âgé de 31 ans qui a perdu la vie à Villers-sur-Mer. Emporté par une forte rafale de vent, il a été projeté sur la façade d'un restaurant.



Des mobiliers de jardin se sont transformés en projectiles, blessant trois personnes prises en charge "en urgence relative" par les secours.



Une personne a également disparu en mer, au large de Deauville. Une vedette de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) et un hélicoptère ont été dépêchés sur les lieux pour les recherches, pilotées par le Cross.

Episode très secouant… (NB : vidéo réalisée après avoir mis à l’abri enfants & personnes âgées)

