[VIDEO] La grève continue au service colis de la plateforme industrielle courrier de La Poste

Environ un tiers de la trentaine d'agents du service colis de la plateforme industrielle courrier (PIC) de La Poste, située dans la zone industrielle du Chaudron, est toujours en grève et ce jusqu'au 7 janvier. Les grévistes déplorent depuis le 7 décembre "une différence de traitement" concernant l'application d'une prime de 500 euros entre la métropole et La Réunion.



"En métropole, les agents des plateformes colis ont droit à cette prime. Nous, nous sommes la seule PIC de France à faire les colis et des imprimés publicitaires en même temps, et n'avions pas les mêmes droits que nous collègues métropolitains", dénonce Sud-PTT.



Cette prime de 500 euros concerne près de 42 000 agents de La Poste et pourrait concerner la trentaine d'agents travaillant au service colis de la PIC de La Réunion.



Sud-PTT milite pour que cette prime soit attribuée à l'ensemble du personnel de la PIC, estimé à environ 180 personnes. "N'oublions pas qu'en temps normal, nous traitons plus de 3 000 colis par jour et près de 8 000 lors des fêtes de fin d'année. Nous à Sud-PTT, nous demandons la fin de cette discrimination en demandant l'application de cette prime donnée il y a 10 ans en métropole à tous les DOM. Nous souhaitons être sur le même pied d'égalité", indique Johny Michel.