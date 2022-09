Focus sur la commande publique à la Nordev Le Conseil départemental a activement participé aux Rencontres économiques du territoire Nord organisée par la Cinor à la Nordev, ce 22 septembre. Cette journée consacrée à la commande publique a vu la mobilisation de bon nombre de services du Département, venus apporter les réponses aux questions des visiteurs. Un atelier pour accéder simplement aux marchés publics via la dématérialisation, a également été proposé.



Pour le vice-président du Département Rémy Lagourgue, « Nous avons besoin de ce moment privilégié d’échanges entre acheteurs publics et opérateurs économiques qui permet, non seulement une meilleure compréhension des besoins et enjeux, mais surtout de bâtir collectivement des solutions durables. Il nous faut surmonter cette crise qui pèse fortement sur notre économie et le développement du territoire malgré un climat des affaires « très favorable » comme le rappelle l’IEDOM dans sa dernière note de conjoncture ».



Lors de l’ouverture officielle de l’événement - qui a vu la participation du Département, de la CINOR, de la Région, des Villes de Saint-Denis et de Sainte-Suzanne, de l’aéroport Roland Garros, du SIDELEC et de la SHLMR - Rémy Lagourgue n’a pas manqué de rappeler que chaque année, près de 150 M€ sont consacrés par le Département au soutien de l’activité des entreprises de notre île. « En conscience du contexte socio-économique, nous avons augmenté nos investissements pour atteindre cette année 160 M€. Par ailleurs, le budget consacré à l’aide à l’amélioration de l’habitat a été doublé (20 à 40M€). Ces efforts bénéficient en premier lieu aux TPE/PME réunionnaises ». Les initiatives de la Collectivité en faveur de ces dernières ne s’arrêtent pas là : le régime des avances plus avantageux inséré dans les marchés ; les clauses locales de révision des prix ou encore l’allotissement toujours plus fin, de manière à ouvrir la commande publique au plus grand nombre d’entreprises. En matière de restauration collective, le soutien au développement local via la commande publique, a permis d’augmenter significativement la part des produits locaux dans les assiettes des collégiens en 2021. Les précisions de Rémy Lagourgue : « Nous nous rapprochons des objectifs cibles fixés pour 2025. A savoir, atteindre 63% des dépenses consacrés aux produits locaux, pour représenter un volume de 70% de produits locaux pour nos restaurants scolaires ».