Rencontre avec les chambres consulaires et représentants du Comité Économique de La Réunion

Didier ROBERT Président de la Région, s’est entretenu ce jour à midi, par visioconférence avec les chambres consulaires et représentants du Comité Économique de La Réunion.



Il se fera porte parole de leurs inquiétudes et autres interrogations qui seront relayées par visioconférence en fin de journée, à Emmanuel Macron, Président de la République.



Sont invités à partager cette conférence :

- Les trois chambres consulaires

- Le CESER

- Les organisations syndicales économiques et du BTP

- Les associations économiques La Réunion Positive