Assemblée générale de la Commission des îles à Ponta Delgada, aux Açores

Les îles européennes membres de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) se sont réunies à Ponta Delgada pour adopter une

déclaration et défendre leurs réalités sur les sujets d’intérêt commun, dans un contexte européen marqué par le renouvellement des institutions européennes.

Présidés par José Manuel Bolieiro, Président de la région autonome des Açores, et en présence de Loig Chesnais-Girard, Président de la CRPM et

Président de la Région Bretagne, les débats ont été l’occasion de rappeler le positionnement géostratégique des îles européennes ainsi que leurs multiples atouts propices au développement de solutions et d’innovations face aux défis démographiques et climatiques.

L’avenir de l’Union Européenne se joue alors que le continent européen fait face à des crises majeures liées principalement aux conséquences des conflits armés et des pressions migratoires. A la veille des élections européennes et du renouvellement de la Commission européenne, les îles ont rappelé leurs attentes dans le cadre des prochaines évolutions du cadre législatif et financier qui sont attendues pour la mi 2025 : un traitement adapté à leur situation et des réponses cohérentes de la part des institutions européennes qui garantisse une gouvernance multi-niveaux.

Conseiller régional en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la transition énergétique, Jean-Pierre Chabriat a participé aux débats sur la planification énergétique et témoigné des démarches de décarbonation menées à La Réunion.

La Région Réunion, cheffe de file dans le domaine de l’énergie et du développement durable, est mobilisée dans la mise en œuvre de la transition écologique pour transformer La Réunion en une terre de progrès social et durable. Jean-Pierre Chabriat a développé les objectifs assignés en faveur des énergies renouvelables ainsi que la méthode poursuivie à l’échelle régionale :

« Stratège de la planification territoriale, notamment en matière de souveraineté énergétique, la Région Réunion entend coordonner et conduire la stratégie « Futurs Énergétiques 2050 La Réunion », explorée et étudiée par Énergies Réunion en partenariat avec la gouvernance de l’Énergie locale ».

Avec la collaboration de la direction régionale de l’énergie du gouvernement des Açores, Jean-Pierre Chabriat a visité la centrale de géothermie de Pico

Vermelho d’une puissance électrique de 10 MW et dont l’extension est programmée pour 2026 (+10 MW). Ce projet stratégique pour les Açores positionnera la géothermie (énergie propre et disponible en continu) comme première source du mix énergétique de l’île de São Miguel (49,4%).

Le programme de cette 43e assemblée générale comprenait une série de sessions consacrées aux affaires maritimes, à l’énergie, aux transports, à la biodiversité et au climat, ainsi qu’une session sur l’avenir des îles après les prochaines élections européennes. Des représentants de la Commission

européenne, du Parlement européen, du Comité des régions et de la présidence belge du Conseil de l’Union européenne y ont également participé.

La commission des îles est l’une des six commissions géographiques de la CRPM, couvrant 19 régions insulaires européennes situées en Méditerranée, en mer Baltique et dans les océans Atlantique, Indien et Pacifique.