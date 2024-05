Lancement de la marque territoriale « LA RÉUNION »

Ce jeudi 2 mai 2024, Huguette BELLO, Présidente de la Région Réunion a révélé la marque de territoire La Réunion. Fruit d’un travail collectif conduit avec les acteurs socio- économiques du territoire et les Réunionnais, cette marque est un nouvel outil au service du développement local. Son objectif : donner plus de visibilité sur la scène nationale et internationale aux entreprises, talents et expertises de La Réunion pour maximiser les retombées positives en local. Une marque pour soutenir les démarches d’export et d’internationalisation des acteurs locaux.

L’île lance sa stratégie de valorisation des atouts du territoire pour mieux rayonner et accompagner les acteurs locaux dans leur développement.

La création d’une marque territoriale répond à un besoin fort exprimé par les acteurs économiques du territoire pour soutenir leurs efforts d’internationalisation et plus largement, l’attractivité économique de La Réunion. Elle s’inscrit pleinement dans la droite lignée des ambitions de La Nouvelle Économie (le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation – SRDEII) qui vise à développer et à promouvoir les filières à forte valeur ajoutée pour le développement de La Réunion.

La marque La Réunion vise ainsi à mieux faire connaître et à mieux valoriser l’image de notre territoire sur les marchés extérieurs, à travers une identité forte, des outils de promotion communs et des actions ciblées répondant aux enjeux du développement local.

Au-delà du seul champ économique, la marque est un outil pour tous les acteurs locaux qui souhaitent s’en saisir, et plus particulièrement ceux engagés dans une démarche d’export ou d’internationalisation des produits, savoir-faire, entreprises et talents de La Réunion (Innovation, nouvelles technologies, industries culturelles et créatives, sport, éducation, formation professionnelle, recherche, médicale, agriculture, gastronomie et produits du terroir, sciences humaines et sociales, …).

Un comité de marque pour assurer le suivi opérationnel

Le lancement de la marque La Réunion s’est tenu en présence de représentants du Comité de marque. Créé dès 2023 et rassemblant une trentaine d’acteurs du monde économique réunionnais, il a vocation à être associé au déploiement et à l’animation de la marque La Réunion. L’objectif : assurer l’adéquation de la stratégie de marketing territorial avec les besoins des opérateurs économiques du territoire.

Une réalisation collective pour valoriser le meilleur de La Réunion

Engagée depuis 2021 par la Région Réunion dans le cadre de sa compétence en matière de développement économique, la création de la marque La Réunion a associé de nombreux acteurs socio-économiques et institutionnels du territoire. Cette association s’est encore élargie en 2023 avec l’organisation du 27 novembre au 17 décembre de la consultation citoyenne ALON MÈT LA RÉUNION EN LÈR sur toute l’île et en ligne. L’implication de toutes les forces vives du territoire a permis de bâtir une identité de marque forte pour ce nouvel outil de visibilité, véritable emblème fédérateur pour La Réunion.

« La démarche que nous lançons aujourd’hui est attendue par les opérateurs réunionnais qui ont besoin de cet emblème fédérateur pour distinguer leur savoir-faire. Cette marque est désormais la vôtre. Elle n’appartient ni à la Région ni à aucune autre institution, groupe d’acteurs ou organisation. Elle appartient à tous les Réunionnais. Saisissons la pour réussir ensemble, pour faire briller notre île et valoriser notre terre commune. » Huguette BELLO, Présidente de la Région Réunion

La marque se révèle et se déploie

Après la création, une nouvelle phase s’ouvre pour la marque La Réunion : le déploiement de la stratégie de marketing territorial. Les prochains mois seront consacrés à la structuration d’outils et à la mise en œuvre d’opérations ciblées pour accompagner toujours mieux les entreprises et les pépites locales.

Prochains rendez-vous : la marque sera présentée pour la première fois au niveau national dans le cadre du salon VivaTech, organisé du 22 au 25 mai à Paris, sur la thématique de l’innovation et du numérique. Quelques jours plus tard, à la fin du mois de mai, à la marge du tournoi de tennis Roland Garros et quelques semaines avant les jeux olympiques, un événement dédié à la valorisation du territoire Réunionnais sous l’angle sportif sera organisé. Il mettra en lumière le haut potentiel sportif à travers les parcours de nos grands champions.

Les acteurs qui souhaitent devenir partenaires de la marque peuvent d’ores et déjà formuler leur demande d’adhésion gratuite sur marquelareunion.re.