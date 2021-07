Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Remise du Pri Honoré pou lékol - LanKRéol 2021

Lundi 05 juillet 2021, la Présidente Huguette BELLO, a accueilli au Moca quelques élèves du 3ème et 4ème cycle, dans le cadre de la 2ème édition "Du Pri Honoré pou lékol - LanKRéol 2021".

La Région Réunion soutient depuis quelques années déjà le Prix Lang Kréol Daniel Honoré organisé par le Conseil de la Culture, de l’Éducation et de l’Environnement (CCEE), l’Union pour la Défense de l’Identité Réunionnaise (UDIR) et la Ligue de l’Enseignement - Fédération Réunion.

Ce concours connaît chaque année un grand succès. Il permet de promouvoir les richesses de la langue créole à travers la littérature et les fon’ker. Le CCEE – Région Réunion a proposé depuis l’année dernière d’ouvrir le concours LanKRéol aux élèves, concours qui est co-organisé avec l’Académie et en partenariat avec la DAC Réunion.

Cette ouverture au public scolaire permet aux élèves, grâce au travail mené avec de nombreux acteurs culturels, de développer leurs compétences en écriture et en éloquence. La Région ne peut que se réjouir de cette belle initiative.

Ce concours, c’est aussi un bel hommage que nous rendons à Daniel Honoré, romancier, poète, collecteur des mots et des expressions créoles, grand défenseur de la langue créole. Il nous laisse un bel héritage que nous devons transmettre au plus grand nombre et à la génération future. Et c’est que nous faisons aujourd’hui.

Car, comme le soulignait souvent Daniel Honoré, « un grand nombre de valeurs expérimentées par 300 ans d’histoire commune et sur lesquelles nos pères et mères avaient bâti leur société ont disparu ces dernières années ou sont en train de le faire ».

Il est important de valoriser et de transmettre les richesses de la culture réunionnaise tout en affirmant pleinement notre identité. Le maloya, le séga, la cuisine, les danses traditionnelles, les arts et les traditions populaires, la langue créole… enrichis par le vécu et l’apport des générations successives représentent des atouts indéniables qui façonnent notre histoire et nout « kisanoulé ».

C’est ainsi que La Présidente de Région a félicité tous les lauréats de ce concours « Pri Honoré pou Lekol », ainsi que le CCEE et tous les organisateurs et participants qui contribuent par cette action à préserver et à transmettre le patrimoine littéraire réunionnais.

Concours d’écriture en créole réunionnais

"Promouvoir le multilinguisme pour l’inclusion dans l’éducation et la société", tel est le thème de la Journée internationale de la langue maternelle 2021. L’UNESCO estime que l’éducation, fondée sur la première langue ou la langue maternelle, doit commencer dès la petite enfance.

L’ambition du CCEE et de ses partenaires Pourquoi un concours d’écriture en créole réunionnais ?

Le constat est posé que le patrimoine littéraire réunionnais reste peu connu des élèves réunionnais.

De plus, les élèves ont souvent des appréhensions face à la lecture et à la production d’écrits, ce qui les amène à se détourner des pratiques de lecture et d’écriture littéraires.

Il s’agit alors d’inscrire ces pratiques dans un implicite culturel partagé, de solliciter leur créativité et de développer leur imaginaire en prenant appui et sur la langue et la culture régionales en tant que vecteurs de richesses et facilitateurs de communication.

Par ailleurs, la crise sanitaire actuelle impacte fortement le milieu culturel réunionnais. Afin de répondre à des logiques de solidarité, ce projet a pour ambition de permettre aux artistes locaux de continuer à pratiquer et à diffuser leurs pratiques artistiques.

Les organisateurs et partenaires

Ce concours est initié par le CCEE et co-organisé avec l’Académie de La Réunion, en partenariat avec la DAC-R – Direction des affaires culturelles de La Réunion – qui, en renforçant son soutien financier, a permis l’intervention d’autres acteurs culturels à partir de ce travail d’écriture.

Le public concerné

Ce concours est ouvert aux élèves du cycle 3 et 4 (1er et 2nd degré), soit respectivement aux classes de :

CM1 – CM2 - 6ème,

5ème – 4ème - 3ème

2nde - 1ère

Ont participé à ce concours, les établissements ayant dans leur équipe des professeurs de créole.

L’édition 2020/2021 L’engouement pour le Pri Honoré pou lékol :

Pour mémoire, 1ère édition 2019/2020 : 200 élèves

2ème édition 2020/2021 : 422 élèves

20 classes réparties sur 20 établissements scolaires ont travaillé dans le cadre de ce Pri Honoré, avec l’intervention de 19 artistes au total, sur les 3 volets du projet : 8 fonnkézèr, 6 comédiens et 5 réalisateurs.

Des nouveautés : la rencontre avec de nouvelles disciplines artistiques : le théâtre et la réalisation :

L’art oratoire En plus du travail effectué avec un fonnkézèr pour l’écriture des textes, les élèves ont rencontré un comédien pour travailler l’oralisation de leurs textes, et dans le même temps l’expression de leurs sentiments, l’idée étant, au-delà du déblocage de la parole, de leur donner la possibilité d’allier poésie et performance oratoire.

La réalisation Il s’agit d’un travail de mise en scène avec un réalisateur, travail qui vise à permettre une autre approche des mots ; les élèves découvrent le pouvoir de l’image, sa force, son intemporalité. Un travail qui fait résonner leur déclamation de fonnkèr. Si certains élèves ont vu naître en eux la confiance en soi et l’estime de soi, d’autres ont observé un renforcement de ces qualités.

Dans leur participation à ce Pri Honoré, les élèves, en plus de développer leurs compétences en écriture et en éloquence, gagnent incontestablement en assurance.

Les différentes étapes du concours pour les établissements scolaires : La date de lancement : à la rentrée scolaire 2020/2021

Information intranet de l’académie

inscription des classes

1ère étape : intervention du fonnkézèr dans la classe sur 3 mois :

Travail d’écriture avec les artistes fonnkézèr pour l’écriture d’un poème en créole : octobre/novembre/décembre – retour des textes fin décembre 2020.

graphie utilisée : grafi tablo lakadémi Larénion 2020

Le Jury

Le président : Francky Lauret – Agrégé de créole -

Les membres : Eric Naminzo - Enseignant – Fonnkézèr – Musicien

Véronique Insa – Enseignante - Céline Huet - Autrice

La délibération du jury : janvier 2021

Les lauréats

1er prix école élémentaire :

Monmom la rénion

Classe CM1/ CM2 - École élémentaire Julie HUET

Professeur – Larmontrèr - : Olivier MUSSAT

Fonnkézèr : Aurélie PATCHEAPIN

1er prix Collège

Alon fer, zavan, mon péi lé né, batay kok

Classe 4ème – Collège de Trois-Bassins

Professeur – Larmontrèr - : Kénaëlle RICHARD

Fonnkézèr : Gaël VELLEYEN

1er prix Lycée

Koz si moin

Classe 1ère CAP-P – Lycée de Plateau caillou

Professeur – Larmontrèr - : Reine-Claude VIGNE

Fonnkézèr : Tintin



Les distinctions

Les classes lauréates des différents cycles seront reçues au Moca pour la remise des prix décernés par la Région Réunion et le CCEE :

1er prix – École élémentaire

1er prix – Collège

1er prix – Lycée

Des mentions koudkèr ont été également décernées selon le même principe :

KOUDKÈR :

École élémentaire

Klas CM2 - École élémentaire A. Ferrand

Fonnkèr pou fonnkèr

Klas CM2 – École élémentaire H. LEBERT

Nout péi

Collège

Klas 4èm – Collège Pointe des Châteaux

Kozman

Fèt Kaf

Klas 5èm – Collège Titan

Lycée

Klas 2de/1ère – Lycée Ambroise Vollard

Arsèlman

2ème étape : intervention du comédien

Travail avec un comédien pour l’oralisation des textes et début de réalisation de capsule vidéo avec le réalisateur – février/mars/avril 2021

3ème étape : intervention du réalisateur

suite de l’intervention du réalisateur : avril/mai/juin.

Retour des captations vidéo - juillet

Les récompenses La valorisation du travail effectué dans le cadre d’une réception organisée au Moca, en présence de la Rectrice, avec une animation musicale autour de la lecture des fonnkèr primés,

L’édition des textes des classes lauréates et de ceux ayant une mention koudkèr,

un chèque cadeau dans une librairie de La Réunion pour tous les élèves des classes lauréates,

une corbeille d’ouvrages pour chaque classe lauréate composée de dictionnaires de créole/français, d’ouvrages d’auteurs réunionnais en créole et en français et bien entendu de ceux de Daniel Honoré.

Et de nombreux autres petits cadeaux estampillés Pri Honoré pou lékol. Il est à souligner que tous les élèves ayant participé au concours ont reçu de petites récompenses et pourront assister à la cérémonie de remise des prix en se connectant sur le « you tube « du CCEE.

La prochaine édition 2021/2022 sera lancée dès la rentrée prochaine !





