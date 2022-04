Mayotte Pas d'élection Miss Mayotte en 2022 suite à la polémique ?

En arborant un pin's des Comores sur son écharpe de Miss Mayotte, Anna Ousseni a provoqué un véritable tsunami. La polémique a très vite enflé, à tel point que des Mahorais furieux ont souhaité la destitution de la Miss. Le Comité Miss France botte en touche, arguant que seul le comité régional local est en mesure d'arbitrer. Problème, la chaise de délégué régional est désespérément vide. Par NP - Publié le Mardi 26 Avril 2022 à 10:33





Franck Servel, qui assurait la fonction de délégué régional Miss France pour Mayotte, a en effet quitté son poste en janvier. Qui veut actuellement de la patate chaude ?



La Société Miss France, interpellée par des Mahorais furieux, a de son côté répondu via sa présidente Alexia Laroche-Joubert : "L’utilisation par une miss régionale de son titre auquel est associé 'Miss France' à des fins de propagande ou de militantisme politique est parfaitement contraire aux valeurs véhiculées par Miss France". Mais poursuit : "La destitution ne peut pas être décidée par la société Miss France qui n’est pas l’organisateur de l’élection de Miss Mayotte 2021. Nous ne manquerons pas de nous rapprocher de la société Miss Mayotte afin de lui faire part de vos préoccupations ".



En raison de la vacance du poste au comité régional Miss Mayotte, personne ne semble donc être en mesure de destituer, ou pas, la Miss actuelle. Les véritables dommages collatéraux vont se faire sentir bientôt cependant car face au scandale, et en l'absence de délégué régional, c'est toute l'organisation de Miss Mayotte qui va être mise à mal. En décembre, l'île aux Parfums risque ainsi de se retrouver sans aucune représentante sur la scène de Miss France 2022.



