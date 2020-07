A la Une ... Maurice Gironcel réélu à la présidence du Sidélec avec 100% des voix

Seul candidat à sa propre succession, le nouveau président de la CINOR et maire de Sainte-Suzanne repart pour 6 ans à la tête du Syndicat Intercommunal d’électricité (Sidélec). Ce vendredi matin, les 24 communes de l’île lui ont accordé leur vote: "Ensemble, allons relever les défis qui nous attendent !" Par Charlotte Molina - Publié le Vendredi 24 Juillet 2020 à 18:10 | Lu 309 fois

"Maurice Gironcel ! Maurice Gironcel !"



Son nom a retenti 167 fois dans la salle du Jardin Créole à Sainte-Suzanne, où s’est déroulé l’élection du nouveau président du Sidélec ce vendredi matin. C’est donc avec 100% des voix que le maire de Sainte-Suzanne, seul candidat à sa succession, a été réélu à la tête de la collectivité d’investissement :





"C’est ça qui est formidable, cette belle unanimité. Je suis persuadé que cette belle union nous permettra de tous travailler ensemble pour une Réunion « île verte »."



L’équipe de Maurice Gironcel pourra ainsi continuer sur sa lancée et foncer vers ses objectifs fixés en 2008:



"J’ai un projet qui me tient beaucoup à coeur, c’est le village solaire de Mafate. Ça a été difficile à mettre à l’oeuvre, mais aujourd’hui on voit le bout du tunnel. Tous les Mafatais auront également de l’électricité renouvelable et propre."

"L’autre engagement que nous devons prendre concerne les énergies du futur: l’hydrogène. Nous avons, au siège en ville de Sainte-Suzanne, un projet de faire de l’hydrogène pour faire fonctionner des véhicules avec un carburant propre, qui ne rejette que de l’eau dans la nature."



Pour le président du Sidélec, il ne fait aucun doute, La Réunion parviendra à être 100% autonome en matière énergétique.





