La grande Une Marc Rochet, président de French bee : L'aller-retour bientôt à moins de 500€ !

De passage à La Réunion pour accompagner le vol inaugural de son quatrième A350-900, Marc Rochet a accepté un entretien bilan avec Zinfos974. Le président d'Air Caraïbes et de French bee, questionné par Pierrot Dupuy sur l'évolution du prix des billets, a fait une déclaration qui ne devrait pas passer inaperçue, et réjouir les Réunionnais. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 24 Août 2020 à 18:05 | Lu 1756 fois

Marc Rochet pilote avec succès la branche dédiée à l'aéronautique du Groupe vendéen Dubreuil et il n'est pas homme à mâcher ses mots. "Je pense avoir l'habitude d'assumer mes propos ". Espérons qu'il tiendra parole concernant la prochaine baisse du prix des billets d'avion...



Le président d'Air Caraïbes et de French bee est catégorique : "il faudra remplir les avions et attirer les clients. La stimulation se fait par le prix ". Aujourd'hui la compagnie propose un vol en aller simple entre Paris et La Réunion, en période la moins chère, à partir de 285€.



"Les prix des billets vont continuer à baisser !"



Selon Marc Rochet, les prix vont continuer à baisser et l'explication en est simple : Le prix du kérosène, qui représente environ 25% du prix d'un billet d'avion, a baissé de 40%. Cette baisse sera nécessairement répercutée sur le prix du billet.



Autre élément d'explication : Après cette zone de turbulences, quand les vols reprendront leur rythme de croisière, "il faudra remplir les avions et donc attirer les clients". Sous-entendu, les compagnies devront rogner leurs marges pour inciter les voyageurs potentiels à reprendre l'avion.



Enfin, la compagnie French bee a passé des accords de performance collective avec son personnel. En échange d'une garantie de ne procéder à aucun licenciement en cette période difficile, les pilotes, les PNC et le personnel au sol ont accepté une baisse de 10% de leurs salaires. Encore une marge de manoeuvre supplémentaire pour baisser le prix des billets...



Très clairement, French bee, qui est déjà la moins chère du marché, compte jouer la carte de la baisse des prix... Jusqu'à quel point ? "Le prix des billets peut encore baisser de 10 à 15%", affirme Marc Rochet. Ce qui placerait l'aller simple à 245€ en période la moins chère, et donc l'aller-retour à moins de 500€ !