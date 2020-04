Le marché du front de mer ouvert vendredi et samedi matin

La Ville de Saint-Paul a obtenu de l’autorité préfectorale, une mesure dérogatoire autorisant la tenue du traditionnel marché forain du front de mer.



Dès ce vendredi et ce samedi, uniquement les deux matins de 7h à 13h, la population pourra s’approvisionner en produits frais. Une mesure qui vise aussi à renforcer le soutien aux agriculteurs de Saint-Paul.



Il est demandé à la population de faire preuve de civisme en respectant les consignes et le dispositif de filtrage mis en place par les services municipaux à l’entrée comme à la sortie du marché.



Le respect de tous les gestes barrières devra être strictement observé, avec notamment le lavage régulier des mains. Les commerçants serviront eux-mêmes leurs clients et toute manipulation des produits par ces derniers sera interdite.



Par ailleurs, le marché de producteurs organisé par l’association des Marchés de producteurs de la Réunion (AMPR) se tiendra à nouveau ce dimanche de 6h à 12h sur le parking du théâtre de Saint-Gilles. Là encore, comme la semaine dernière, tout un dispositif sera mis en place afin de respecter scrupuleusement les règles établies par le gouvernement pour freiner la propagation du virus Covid-19.