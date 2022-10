Rubrique sponsorisée Le TCO modernise la station d’avitaillement du port de plaisance de Saint-Gilles

Par TCO - Publié le Lundi 24 Octobre 2022 à 12:47

Qu’est-ce qu’une station d’avitaillement ? La station d’avitaillement sert à avitailler en carburant les plaisanciers du port. Sur le port de plaisance de Saint-Gilles, cette station d’avitaillement d’une capacité de 20 000 litres de gasoil et de 10 000 litres de sans–plomb, est essentielle pour avitailler près de 80 bateaux par jour.

Des travaux de la station d’avitaillement prévus par le TCO A partir du 02 novembre 2022, le TCO, gestionnaire du port de plaisance de Saint-Gilles-Les-Bains, réalise des travaux de modernisation et de remise aux normes de la station d’avitaillement.



Aujourd’hui, cet équipement ne répond plus aux exigences en termes de sécurité et doit être remplacé.



Ces travaux seront effectués en 5 mois (congés du BTP inclus). La zone de chantier située sur le parking au niveau du Grand Bleu et de l'Aquarium, sera partiellement occupée et interdite aux stationnements. Pendant le chantier, l'activité économique sera maintenue. Les accès piétons et personnes à mobilité réduite seront balisés.