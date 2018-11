La ville vous propose de tester gratuitement votre vue

Ce mercredi 14 novembre, la ville de Saint-Paul, dans le cadre de son PAO santé, organisait des tests visuels gratuits pour tous dans le Local Collectif Résidentiel (LCR) « Frangipanier » dans le secteur Champ de Merle au quartier de l’Éperon. L’occasion pour les habitants du quartier, et ceux venus d’ailleurs, de faire vérifier leur vision de près comme de loin.« Je ne suis jamais allée chez un ophtalmologue », confie Michella Ramanantsoa. À 27 ans, cette jeune mère de famille est venue au Local Collectif Résidentiel « Les Frangipaniers » accompagnée de ses deux enfants pour contrôler sa vue, et celle de ses marmailles.Ce mercredi 14 novembre, dans la cour de la résidence située à l’Éperon, plusieurs personnes attendent leur tour.Dans une petite salle à l’abri des regards, Isabelle Permacaondin, opticienne, procède à un examen de la vue. Certes, il n’est pas aussi poussé que chez un spécialiste « d’ailleurs, si je décèle un problème, cela peut être une baisse de l’acuité visuelle par exemple, j’oriente systématiquement la personne vers un ophtalmologue qui procèdera, avec le matériel adéquat, à un contrôle plus approfondi », affirme l’opticienne.Néanmoins, ces tests permettent de déceler des problèmes de vue comme la myopie ou l’hypermétropie. « Cela fait un an que je me déplace dans les quartiers pour réaliser ces tests gratuits. Dans les hauts de Saint-Paul, la population âgée est plus vulnérable.En effet, certaines personnes n’ont jamais consulté d’ophtalmologue, on découvre des maladies comme des cataractes très souvent », constate la spécialiste. En parallèle des tests de l’acuité visuelle, des conseils pour protéger sa vue sont prodigués par Isabelle. « Il s’agit de bien protéger ses yeux du soleil, mais aussi de la lumière bleue ».La lumière bleue est émise par les écrans (tablettes, télévisions, ordinateurs et smartphones) et les ampoules LED. Dès le plus jeune âge, nous voilà donc exposés à la lumière bleue. Une très longue exposition à la lumière bleue provoquerait des lésions de la rétine et du cristallin, elle serait aussi impliquée dans le développement de la cataracte.Dans le cadre du PAO santé, la ville de Saint-Paul organise régulièrement des tests de vue, mais également des tests d’audition, des dépistages du diabète et des hépatites.Soyez informés de ces rendez-vous en téléchargeant l’application « Ville de Saint-Paul ». Ces informations sont aussi diffusées sur le site Internet de la mairie ainsi que sur les réseaux sociaux de la ville.Page Facebook Ville de Saint-Paul Compte Twitter Ville de Saint-Paul