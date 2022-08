A la Une . "La nouvelle économie" : le plan de la Région pour soutenir l’innovation et viser l’international

C’est à travers trois visites de terrain que la Région Réunion a lancé ce mercredi son plan de développement économique. Un nouveau schéma régional de développement économique d’internationalisation et d’innovation (SRDEII) qui entend faire face aux crises et aux mutations "au plus près de l’ensemble des forces vives du territoire". Par Prisca Bigot - Publié le Mercredi 31 Août 2022 à 13:28

Puiser dans les ressources de l’île pour en extraire des productions et des concepts innovants. Huguette Bello, en visite à Saint-Pierre chez Pat Zerbaz, a avant tout salué l’audace. L’entreprise en collaboration avec la société horticole de Bassin Plat s’est lancée depuis 2015 dans la recherche et la valorisation des molécules de la flore locale.



Grâce à un processus innovant, sans endommager la plante, Pat Zerbaz entend produire et récolter les substances naturelles d’intérêt des plantes de La Réunion. La technologie brevetée "plantes à traire" en aéroponie s’intéresse particulièrement aux racines. Notre île est un "hot spot" de la biodiversité des plantes médicinales traditionnelles qui sont déjà reconnues à la pharmacopée française. Il s’agit désormais de produire ces molécules végétales, d’en produire de nouvelles, de les commercialiser pour les secteurs de la cosmétique et également de l’agrochimie.



Il s'agit d'un projet en collaboration avec le groupe français Plant Advanced Technologies (PAT) et le laboratoire de chimie de l’Université de La Réunion qui a créé 6 emplois hautement qualifiés d’ingénieurs et docteurs dans le sud de l'île. Ce projet "d’économie de la connaissance" est "basé sur la tradition forte de l’utilisation des plantes médicinales à La Réunion", rappelle Henri Beaudemoulin, dirigeant de Pat Zerbaz.



Le projet agricole de pointe aux procédés confidentiels est subventionné depuis 2016 par la Région et le FEDER pour plus de 2 millions d’euros. Il s’inscrit ainsi dans la nouvelle démarche du Schéma régional de développement économique d’internationalisation et d’innovation (SRDEII). "La nouvelle économie est plus qu’un symbole. C’est un nouveau cycle", ambitionne la présidente de Région. Il part ici "de la terre de La Réunion qui doit produire notre avenir", insiste Huguette Bello.

Une consultation en ligne



A l’occasion du lancement de "La nouvelle économie", les services de la Région ont également présenté la démarche de Fibres Industries Bois, entreprise spécialisée dans la transformation industrielle du bois brut et de panneaux dérivés. Soutenue depuis 2 ans par le FEDER et la collectivité territoriale à hauteur de 1,5 million d'euros, l’entreprise basée dans l’Ouest, avec un laboratoire de fabrication répondant à la demande d’artisans locaux, est également implantée au Mozambique et exporte dans l’Hexagone mais aussi Maurice ou l’Allemagne.



Un autre professionnel était à l'honneur lors du lancement du dispositif ce mercredi. L’hôtel et spa Sarana à Salazie, dont l’ouverture est prévue pour septembre, encourage le "rééquilibrage des territoires" et se tourne vers "une offre haut de gamme avec un faible impact environnemental". Avec ses 31 chambres et ses 37 emplois créés dont 80% venant du cirque, l’hôtel dont 217.000 euros ont été apportés par la Région, s’inscrit dans "cette logique de développement économique tournée à la fois vers le territoire, la production locale et l’international".



Le SRDEII2 ou "La nouvelle économie" se veut ainsi loin "des poncifs" du précédent SRDEII mais dont "les leçons pour demain" peuvent être tirées, avise Patrick Lebreton, 1er vice-président de la Région Réunion. Pour le construire, la collectivité lance une concertation en ligne du 5 au 30 septembre et des ateliers de travail auprès des acteurs économiques et institutionnels. L’objectif est aussi d’aider les entreprises et notamment les plus petites dans les démarches de subventions pour lesquelles les délais d'instruction sont parfois très longs, a ainsi pu entendre la présidente de Région.



Le déploiement des actions du plan de La nouvelle économie est prévu pour fin 2022, début 2023.



Prisca Bigot En charge de la région sud de l'île, j'ai la main verte, le pied marin et la tête dans les nuages.... En savoir plus sur cet auteur