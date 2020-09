La Région Réunion partenaire de la Semaine Européenne du Développement Durable

« La 18ème édition de la Semaine Européenne du Développement Durable représente cette année l'occasion de nous fixer un objectif, celui de tendre vers le "Zéro plastique". C'est un défi urgent. C'est aussi un sujet sur lequel je souhaite que La Réunion puisse faire preuve d'exemplarité ».



Didier ROBERT, Président de la Région





La Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD) 2020 est placée sous le signe de la préservation de la biodiversité et de la lutte contre le changement climatique.



Cheffe de file en matière de biodiversité, la Région Réunion s’inscrit dans une démarche de meilleure coordination et de cohérence territoriale de l’action publique. Ainsi, à l’occasion du déplacement en août dernier, du Ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu, et de la Secrétaire d’État chargée de la transition écologique et de la biodiversité, Bérangère Abba, le Président de la Région Didier Robert a rappelé le rôle et l’engagement de la collectivité pour la préservation et la valorisation du patrimoine naturel de l'île, considéré comme hotspot mondial de biodiversité.



La fragilité de cette nature et l’importance de sa préservation face au changement climatique nécessitent une cohérence des actions des différents acteurs en synergie avec les Réunionnais.



Les Petits États Insulaires en Développement (PIED) sont parmi les moins responsables du changement climatique à l’échelle de la planète, mais ils sont cependant les plus vulnérables aux phénomènes climatiques extrêmes et à la montée des eaux.



Dans ce contexte, une convention tripartite avec l’État et l’Office français de la biodiversité (alors AFB) a été signée en 2019 pour permettre la création d’une agence régionale pour la biodiversité à échelle de l’océan Indien.



Le Président de la Région souligne la volonté de la Collectivité de « porter le projet d'installation de l'Agence Régionale de la Biodiversité à La Réunion, dans le cadre d'un vrai partenariat au plan territorial », et de « mener un travail de fond avec les autres îles de l'océan Indien, toutes impactées par le changement climatique, et toutes également soucieuses de la préservation et la valorisation de leur patrimoine naturel ».



Une volonté partagée par le Préfet de La Réunion, Jacques Billant : « la création de cette ARB pilotée par la Région, est importante car elle permettra de concrétiser des actions de protection de la biodiversité et pouvoir rayonner dans la zone océan Indien».



La restitution de l’étude sur la préfiguration de cette ARB sera organisée en fin d’année lors du 3ème Sommet sur le climat et la biodiversité à La Réunion avec la participation du Ministère des outre mer, de la Secrétaire d’État en charge de la transition Écologique et de la Biodiversité et aux côtés des partenaires et pays voisins.





Pour rappel, les objectifs et missions de l’ARB :



- répondre au besoin d’un dialogue régulier, stratégique et d’anticipation entre les acteurs de la

biodiversité,



- construire une stratégie réunionnaise de la biodiversité établie collégialement sur le territoire.



- assurer une gouvernance en matière de biodiversité, notamment financière et technique,



- soutenir les filières économiques fondées sur la nature (emplois verts / entreprises de l’économie Circulaire...)



- soutenir la construction de nouvelles filières créatrices d'emplois sur le génie écologique à La Réunion (nouveaux métiers / agro écologie / tourisme vert....



- soutenir l’émergence d’une démarche « territoires engagés pour la nature » et de toute démarche vouée à la mobilisation citoyenne, indispensable pour relever le défi de la biodiversité.