<<< RETOUR Département de La Réunion

Département de La Réunion Journées européennes du patrimoine 2018 à Mascarin Jardin botanique de La Réunion

Le programme

14,15 et 16 septembre 2018



« L’essence du partage »



Découvrir les PAPAM* (Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales)



SOIREE INAUGURALE (SUR RESERVATION)



Vendredi 14 septembre à partir de 18h



Mascarin, JBR



17h Conférence de Claude Marodon (Association pour les plantes aromatiques et médicinales de La Réunion) sur les plantes médicinales de l'ile de La Réunion - Gratuit sur réservation



18h30 Cuite inaugurale de géranium bourbon - Gratuit sur réservation



19h30 Concert gratuit « TINE POPPY » et ouverture exceptionnelle « en nocturne » du restaurant « Le vieux pressoir » - Repas payant sur réservation



ANIMATION SCOLAIRE (SUR RESERVATION)



Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins



Vendredi 14 septembre 2018 de 10h à 12h



Mascarin, JBR



Description : RDV au jardin 2018.jpg



Découvrir les plantes aromatiques et médicinales de La Réunion



Un atelier basé sur la découverte ludique et olfactive des plantes aromatiques et tropicales et leurs huiles essentielles



Objectifs :



- Reconnaître les plantes aromatiques et médicinales de La Réunion

- Se familiariser avec la nature des huiles essentielles et le procédé de distillation

- Associer les senteurs aromatiques et créer un objet olfactif personnalisé.

- L’animation est mise en place pour une classe de collégiens. Environ 30 élèves



Avec notre partenaire Alstromerine « Pour apprendre l’essentiel »



Gratuit



LE VILLAGE DES PAPAM*



Samedi 15 et dimanche 16 septembre



Mascarin, JBR



Mascarin, Jardin botanique de La Réunion vous invite à découvrir son "village des PAPAM". De nombreuses activités familiales pour mieux connaitre les Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales!



Tester son Nez !



La Coopérative Agricole des Huiles Essentielles de Bourbon (CAHEB) propose une découverte olfactive des essences végétales de l’île de La Réunion. Un atelier ludique et riche en émotions !



Atelier ludique « tout public » en libre accès et sans réservation



Samedi de 9h à 16h.



Déconseillé aux personnes enrhumées



Gratuit



Sérigraphier les plantes à parfum



Venez découvrir la sérigraphie, une technique originale d’impression sur papier recyclé, et emportez un souvenir personnalisé (et parfumé !) de votre journée !



Atelier ludique de sérigraphie « tout public » en libre accès et sans réservation



Avec notre partenaire « Les Rencontres alternatives »



Samedi et dimanche après-midi de 13h à 16h



Gratuit



Créer son parfum



La Coopérative Agricole des Huiles Essentielles de Bourbon (CAHEB) a préparé un atelier exceptionnel destiné à comprendre le principe de fabrication d’un parfum. Vous pourrez même fabriquer le vôtre et l’emporter !



Atelier ludique « tout public » en libre accès et sans réservation



Dimanche de 9h à 16h.



Gratuit



Re-découvrir le métier de Ferblantier



Installé dans l’ancienne forge du domaine, Jany Mahalatchimy, ferblantier de St Leu, effectuera des démonstrations de fabrications de pièces en fer blanc.



Atelier de démonstration « tout public » en libre accès et sans réservation



Dimanche de 9h à 16h



Gratuit



Produire son huile essentielle



Dans la collection « plantes lontan », passionnez-vous pour le fonctionnement de notre alambic historique, spécialement restauré pour l’occasion. Assistez également, en direct, à une cuite de plantes aromatiques et, pour les plus chanceux, emportez une fiole d’hydrolat !



Atelier ludique « tout public » en libre accès et sans réservation



Samedi et dimanche de 10h à 16h



Gratuit



Se laisser guider (1)



A l’instar des Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales (PAPAM) le règne végétal est à l’origine de nombreuses pratiques culinaires, artisanales et cultuelles différentes en fonction des pays.



L’exposition « Métissage végétal » crée en partenariat avec le Musée historique de Villèle & Lazaret de La Grande Chaloupe, présente l’ensemble de ces richesses introduites à La Réunion à la faveur d’un métissage culturel riche et progressif…



Exposition commentée « tout public » en libre accès et sans réservation



Samedi et le Dimanche, 4 départs à 10h, 11h, 14h et 15h



Gratuit



Se laisser guider (2)



La pharmacopée traditionnelle de La Réunion est née de la richesse de sa flore et de la rencontre des différentes cultures qui ont peuplé l'île. Les pratiques de soins par les plantes sont encore très ancrées et l'inscription de 22 plantes de La Réunion à la pharmacopée française entre 2013 et 2016 assure une reconnaissance officielle des savoirs faire traditionnels et patrimoniaux. « L’ékip » de Mascarin vous propose une découverte guidée de quelques unes de ces espèces.



Visite guidée « tout public » en libre accès et sans réservation



Samedi et le Dimanche, plusieurs départs en continu



Gratuit



Faire son marché



Ne repartez pas les mains vides ! Un petit marché artisanal vous permettra de vous équiper en huiles essentielles, plantes à parfum, plantes aromatiques et médicinales et même… mini-alambic ! Nos partenaires se rassemblent dans l’ancienne roseraie pour vous faire découvrir leurs meilleurs produits !



Marché artisanal « tout public » en libre accès



Samedi et le Dimanche de 9h à 16h.



Gratuit



Et tout le weekend retrouvez « la sélection de Christelle » à la boutique de Mascarin, une large gamme de produits préparés à base d’huiles essentielles (savons, shampoings, dentifrices, crèmes hydratantes…) ainsi qu’une animation spéciale de découverte de la spiruline, algue séchée aux multiples vertus, le samedi 15 septembre toute la journée (gratuit, sans réservation) !



Infos résa :



BEAUREPAIRE Jérémy



02 62 24 24 52



Jeremy.beaurepaire@cg974.fr



* PAPAM : Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales 14,15 et 16 septembre 2018Découvrir les PAPAM* (Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales)Vendredi 14 septembre à partir de 18hMascarin, JBR17h Conférence de Claude Marodon (Association pour les plantes aromatiques et médicinales de La Réunion) sur les plantes médicinales de l'ile de La Réunion - Gratuit sur réservation18h30 Cuite inaugurale de géranium bourbon - Gratuit sur réservation19h30 Concert gratuit « TINE POPPY » et ouverture exceptionnelle « en nocturne » du restaurant « Le vieux pressoir » - Repas payant sur réservationDans le cadre des Rendez-vous aux jardinsVendredi 14 septembre 2018 de 10h à 12hMascarin, JBRDescription : RDV au jardin 2018.jpgUn atelier basé sur la découverte ludique et olfactive des plantes aromatiques et tropicales et leurs huiles essentiellesObjectifs :- Reconnaître les plantes aromatiques et médicinales de La Réunion- Se familiariser avec la nature des huiles essentielles et le procédé de distillation- Associer les senteurs aromatiques et créer un objet olfactif personnalisé.- L’animation est mise en place pour une classe de collégiens. Environ 30 élèvesAvec notre partenaire Alstromerine « Pour apprendre l’essentiel »GratuitSamedi 15 et dimanche 16 septembreMascarin, JBRMascarin, Jardin botanique de La Réunion vous invite à découvrir son "village des PAPAM". De nombreuses activités familiales pour mieux connaitre les Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales!La Coopérative Agricole des Huiles Essentielles de Bourbon (CAHEB) propose une découverte olfactive des essences végétales de l’île de La Réunion. Un atelier ludique et riche en émotions !Atelier ludique « tout public » en libre accès et sans réservationSamedi de 9h à 16h.Déconseillé aux personnes enrhuméesGratuitVenez découvrir la sérigraphie, une technique originale d’impression sur papier recyclé, et emportez un souvenir personnalisé (et parfumé !) de votre journée !Atelier ludique de sérigraphie « tout public » en libre accès et sans réservationAvec notre partenaire « Les Rencontres alternatives »Samedi et dimanche après-midi de 13h à 16hGratuitLa Coopérative Agricole des Huiles Essentielles de Bourbon (CAHEB) a préparé un atelier exceptionnel destiné à comprendre le principe de fabrication d’un parfum. Vous pourrez même fabriquer le vôtre et l’emporter !Atelier ludique « tout public » en libre accès et sans réservationDimanche de 9h à 16h.GratuitInstallé dans l’ancienne forge du domaine, Jany Mahalatchimy, ferblantier de St Leu, effectuera des démonstrations de fabrications de pièces en fer blanc.Atelier de démonstration « tout public » en libre accès et sans réservationDimanche de 9h à 16hGratuitDans la collection « plantes lontan », passionnez-vous pour le fonctionnement de notre alambic historique, spécialement restauré pour l’occasion. Assistez également, en direct, à une cuite de plantes aromatiques et, pour les plus chanceux, emportez une fiole d’hydrolat !Atelier ludique « tout public » en libre accès et sans réservationSamedi et dimanche de 10h à 16hGratuitA l’instar des Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales (PAPAM) le règne végétal est à l’origine de nombreuses pratiques culinaires, artisanales et cultuelles différentes en fonction des pays.L’exposition « Métissage végétal » crée en partenariat avec le Musée historique de Villèle & Lazaret de La Grande Chaloupe, présente l’ensemble de ces richesses introduites à La Réunion à la faveur d’un métissage culturel riche et progressif…Exposition commentée « tout public » en libre accès et sans réservationSamedi et le Dimanche, 4 départs à 10h, 11h, 14h et 15hGratuitLa pharmacopée traditionnelle de La Réunion est née de la richesse de sa flore et de la rencontre des différentes cultures qui ont peuplé l'île. Les pratiques de soins par les plantes sont encore très ancrées et l'inscription de 22 plantes de La Réunion à la pharmacopée française entre 2013 et 2016 assure une reconnaissance officielle des savoirs faire traditionnels et patrimoniaux. « L’ékip » de Mascarin vous propose une découverte guidée de quelques unes de ces espèces.Visite guidée « tout public » en libre accès et sans réservationSamedi et le Dimanche, plusieurs départs en continuGratuitNe repartez pas les mains vides ! Un petit marché artisanal vous permettra de vous équiper en huiles essentielles, plantes à parfum, plantes aromatiques et médicinales et même… mini-alambic ! Nos partenaires se rassemblent dans l’ancienne roseraie pour vous faire découvrir leurs meilleurs produits !Marché artisanal « tout public » en libre accèsSamedi et le Dimanche de 9h à 16h.GratuitEt tout le weekend retrouvez « la sélection de Christelle » à la boutique de Mascarin, une large gamme de produits préparés à base d’huiles essentielles (savons, shampoings, dentifrices, crèmes hydratantes…) ainsi qu’une animation spéciale de découverte de la spiruline, algue séchée aux multiples vertus, le samedi 15 septembre toute la journée (gratuit, sans réservation) !Infos résa :BEAUREPAIRE Jérémy02 62 24 24 52Jeremy.beaurepaire@cg974.fr* PAPAM : Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales Département de La Réunion Lu 47 fois





Dans la même rubrique : < > Visite du président du Département, Cyrille Melchior, à l'atelier Bois de Goyavier Challenge des créateurs 2018 : Les inscriptions ouvertes