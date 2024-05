Le Département au cœur de la coopération régionale

Béatrice Sigismeau, vice-Présidente du Conseil départemental de La Réunion, a participé, le jeudi 16 mai, au 38ème Conseil des Ministres de la Commission de l’Océan Indien (COI), à l’Île Maurice. Elle y représentait le Président Cyrille Melchior au côté de Chrysoula Zacharopoulou, Secrétaire d’Etat chargée du Développement et des Partenariats internationaux, qui menait la délégation française.

En ouverture des travaux, la vice-Présidente Béatrice Sigismeau a notamment rappelé que la jeunesse constitue une priorité du Département, qui soutiendra les actions de coopération visant à l’épanouissement social et professionnel des jeunes. L’ordre du jour du Conseil a porté sur plusieurs thématiques et programmes portés par la COI comme la sécurité maritime, la jeunesse, la sécurité alimentaire, la résilience climatique, la santé, la formation et la coopération universitaire.

« L’ouverture sur l’extérieur constitue pour nous un objectif majeur compte tenu des enjeux de développement durable, de solidarité internationale et de renforcement des échanges humains dans une aire géographique en pleine mutation, expliquait Béatrice Sigismeau. Je souhaite aujourd’hui réaffirmer l’engagement volontariste du Département dans ce domaine, car nous croyons profondément en la force de l’Indianocéanie, de notre fraternité et de notre capacité à écrire l’histoire ensemble. Le développement équilibré de notre zone géographique ne pourra être atteint que grâce à une construction commune visant au mieux-être de nos populations. »

2024 marque le 40ème anniversaire de l’organisation régionale. La France avait adhéré à la COI en 1986 pour permettre à son Département et à sa Région de La Réunion de participer à la coopération régionale dans la zone. Depuis 2019, la COI est engagée dans une démarche de modernisation et de réforme institutionnelle avec l’appui de l’Union Européenne et de l’Agence Française de Développement. A l’issue du 38e Conseil des Ministres, l’Île Maurice a passé la présidence de l’organisation aux Seychelles.