18ème édition de la Fête de la Nature

Plongez au cœur du patrimoine naturel de La Réunion

C’est l’invitation à laquelle vous convie chaque année le Département de La Réunion. La Fête de la Nature, une occasion de découvrir ou de redécouvrir les richesses de la biodiversité de notre île. Pour cette 18ème édition, qui se tient du 15 au 19 mai, des visites et des activités gratuites sont proposées dans différentes communes. Visites guidées, animations pédagogiques, explorations, plantations de pieds de bwa ou encore randonnées… c’est parti pour un plongeon au cœur du patrimoine naturel de La Réunion.

La forêt de bois de couleurs de Sainte-Marguerite à Saint-Benoît, offre des écosystèmes différents que vous fait découvrir Thierry Ferrol, guide pour l’Association de protection des milieux naturels de l’Est (APMNEST). « Arbres, fougères, mousses, orchidées… c’est une immersion botanique que je vous propose avec la visite de la forêt de Sainte-Marguerite, explique-t-il. Pendant 2h30, on sillonne la pente basse et on découvre les plantes. L’objectif est de reconnaître 5 plantes à partir de critères de reconnaissance botanique et pédagogique. » Et des découvertes, les visiteurs vont en faire puisque Sainte-Marguerite possède en effet une des rares forêts de pandanus montanus, une espèce unique au monde. « Vien découve le premier Espace Naturel Sensible à avoir été créé en 2000. Vien voir son évolution 23 ans après », s’exclame Thierry Ferrol.

L’occasion aussi pour les amoureux de la nature d’acheter les plantes médicinales et endémiques cultivées dans une pépinière installée sur le site. La forêt de Sainte-Marguerite mais aussi la forêt de l’Eden-Libéria gérées par l’APMNEST. « Ici, c’est le jardin de thé qui est une véritable attraction. Un vestige de l’ancien temps qui se situe dans les hauts de Bras-Panon. Un environnement qui offre des espèces typiques comme le Bois de perroquet ou encore le Petit Natte », précise encore Thierry Ferrol.

En prenant la direction du Sud et de l’emblématique petit village de l’Entre-Deux, l’association « le Capitaine Dimitile » propose de vivre des jeux olympiques chez les marrons. « Ce sont des jeux olympiques en deux parties. Il y a d’abord un jeu de piste pour monter le Sentier Bœuf-La Chapelle. On remet un livret au participant avec une couleur d’équipe. L’objectif est qu’il retrouve les plantes qui correspondent aux descriptifs et aux noms scientifiques. Il doit à son tour trouver le nom usuel de la plante en s’aidant d’une charade », détaille Piérique Rivière, chargé de mission pour l’association « le Capitaine Dimitile ».

Dans un second temps, c’est la culture qui est mise en avant avec la visite du camp Marron pour mieux comprendre l’histoire de l’esclavage et du marronnage. « Anon retourn dan tan lontan à l’époque de nos parents, nout grand-parents ou encore nout arrière-grands-parents. Bana té koné connect a zot avec la nature, c’est quelque chose que nou perd alors que nou fé partie intégrante de cette nature », continue Piérique Rivière.

De la hauteur, on en prend pour cette fête de la nature avec un retour aux sources au cœur de l’Ilet des Trois Salazes dans le cirque de Cilaos. Nathalie Hoarau, nous plonge au cœur de son ENS qui culmine à 1 550 m d’altitude. Plantes médicinales, arbres fruitiers et permaculture sont au programme.

« Nou va apprend à zot comment travailler le paillage sans produits chimiques. Et puis, nou va fait découve à zot des tisanes. Vien zot va comprend koi l’été la simplicité la vie lontan ! » S’exclame notre guide péï.

150 visites guidées dans 31 sites naturels sont donc à découvrir avec les 20 partenaires et gestionnaires des Espaces Naturels Sensibles se mobilisent tout au long de cette fête de la Nature.

Le programme complet est à retrouver sur cette page : Fête de la nature

Réservations :

02 62 97 59 59 du lundi au samedi de 8h à 18h

fetenature2024@gmail.com